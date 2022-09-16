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Сводка новостей от 16 сентября 2022

Власти Украины признали, что более ста захваченных раскольниками храмов УПЦ стоят пустыми
Глава Госслужбы по делам этнополитики и свободы совести Украины заявила, что Украинская Церковь остаётся наиболее многочисленной…

Елена БогданГлава Госслужбы по делам этнополитики и свободы совести Украины Елена Богдан заявила, что более ста храмов Украинской Православной Церкви, захваченных ПЦУ, стоят пустыми, туда не заходят новые прихожане.

«Таким закрытым, пустым храмам идёт счёт не то, чтобы на десятки, мы уже перешли за сотню», — отметила чиновница на конференции «Религиозный мир или «война цивилизаций», сообщает Интерфакс.

По словам Богдан, УПЦ, несмотря на притеснения, остаётся крупнейшей религиозной организацией на Украине, её храмы в Киеве переполнены на каждой воскресной службе. Храмы «ПЦУ» в столице тоже есть, добавила она, и в них совершаются богослужения, но там и близко нет ситуации, когда людям некуда зайти.

Глава Госэтнополитики также объяснила, что Киево-Печерская лавра не может быть передана «ПЦУ», поскольку у них практически нет монашествующих.

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Власти Украины признали, что более ста захваченных раскольниками храмов УПЦ стоят пустыми
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