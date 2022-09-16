С момента нового преобразования собора в мечеть поступили многочисленные сообщения о повреждениях и случаях вандализма…

Ассоциация греческих археологов опубликовала открытое письмо на имя генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, в котором бьёт тревогу в связи с нынешним состоянием как Святой Софии, так и средневекового монастыря Хора, который недавно тоже получил статус мечети, сообщает Православие.Ru.

Археологи считают, что фотографические свидетельства повреждений этих зданий, появившиеся за последние два года, говорят о «мрачных перспективах их будущего».

Поэтому Ассоциация призывает ЮНЕСКО вмешаться, чтобы спасти эти памятники всемирного наследия. Она также намерена собирать резолюции и подписанные петиции за их сохранение.

В письме, в частности, говорится:

«В период использования Айя-Софии в качестве музея были обнаружены и сохранены византийские мозаики, а части здания восстановлены в соответствии с особой программой. Таким образом, посетители — как граждане Турции, так и иностранцы — имели возможность насладиться и по достоинству оценить этот памятник, являющийся украшением Константинополя с VI века нашей эры.

Решение Государственного совета Турции в 2020 году об отмене решения 1934 года, предусматривавшего использование собора Святой Софии в качестве музея, и о признании его исключительно собственностью султана Мехмеда II Завоевателя (1432−1481) привело к присвоению ему статуса действующей мечети, как было в османскую эпоху. Всеобщую озабоченность сразу вызвало то, что использование такого памятника в качестве места отправления культа и его содержание без научного подхода постепенно приведет к ухудшению состояния Айя-Софии. Мы предупреждали об этих рисках вместе с другими научными организациями.

И, к сожалению, проблемы не заставили себя долго ждать. Императорские ворота частично повреждены, со стен снята штукатурка, 500-летний резервуар используется для хранения обуви верующих мусульман, древние мраморные полы трескаются, а уникальные византийские мозаики скрыты и полностью недоступны для посетителей. Ученым доступ запрещен.

Все это связано с бездумным наплывом посетителей (паломников) в мечеть айя-София, которая стала местом, где полностью отсутствует уважение к истории и искусству. Отсутствие контроля за посетителями и даже сотрудников охраны свидетельствует о безразличии к дальнейшей судьбе уникального памятника, который оставлен на милость каждого входящего в него посетителя или паломника.

Начиная с 2006 года, когда Управление по делам религий взяло на себя заботу о памятниках, ранее находившихся в ведении турецкой Археологической службы, многим памятникам был нанесен непоправимый ущерб".

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