В настоящее время Доростольская митрополия начала сбор документов для прославления Святителя…

Епархиальный совет Доростольской митрополии Болгарской Православной Церкви принял единогласное решение предложить причислить к лику святых первого Болгарского Патриарха Дамиана. Об этом заявил Высокопреосвященнейший митрополит Доростольский Яков, сообщает Gorthodox.com со ссылкой на «Болгарское телеграфное агентство».

По словам митрополита Иакова, теперь митрополия займётся подготовкой документов для Священного Синода.

Патриарх Дамиан был первым Патриархом Болгарской Церкви. Он жил в эпоху, когда Болгарское государство отстаивало свою независимость от Византии. В 893 году Преславский Земский собор провозгласил автокефалию Болгарской Церкви. После заключения мирного договора между Болгарией и Византией в 927 году Болгарское архиепископство было возведено в ранг Патриаршества, что признала Константинопольская Церковь. Резиденция Патриарха находилась в Великом Преславе, тогдашней болгарской столице. Впоследствии Патриарший престол перешел к Доростолу (ныне Силистрия).

Во второй половине X века Болгарское государство пришло в упадок и часть территорий была завоевана сначала киевским князем Святославом, а затем — византийским императором Иоанном Цимисхием. Предполагается, что после падения Доростола Патриарх Дамиан искал убежища в Софии, а Позже Патриархи обосновались в новой столице Болгарии — Охриде.

Сведений о жизни Патриарха Дамиана почти не сохранилось. Считается, что гробница, найденная много лет назад в одной из базилик Силистрии, принадлежит Патриарху Дамиану. Также в Силистре сохранились руины Патриаршего дворца и кафедрального собора.

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