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Сводка новостей от 15 сентября 2022

Добровольцы
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти каждого региона России подготовить по тысяче добровольцев для защиты Донбасса…

Владимир Путин и Рамзан Кадыров15 сентября 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пост в своём Telegram-канале с обращением к главам российских регионов подготовить по тысяче добровольцев для защиты Донбасса, сообщает Газета.Ru.

Первым на этот призыв откликнулся глава Крыма Сергей Аксенов, который заявил, что полностью поддерживает идею главы Чечни.

«Полностью поддерживаю инициативу Главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах», — написал Аксенов и отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить мир.

По его словам, все регионы России уже работают в этом направлении, и Крым уже выставил более 1200 добровольцев, а также формирует ещё два батальона.

Позднее с поддержкой этого начинания выступил губернатор приграничной Курской области Роман Старовойт.

Стоит отметить, что инициатива Рамзана Кадырова позволяет российским властям не вводить в стране мобилизацию и существенно пополнить число российских военных на Украине.

Этот вопрос сейчас принципиально важен. Дело в том, что в НАТО надеются дестабилизировать ситуацию в России, чтобы нанести поражение Москве на Украине, и мобилизация, по мнению западных вершителей «цветных революций», должна стать в этом вопросе ключевым элементом.

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