13 сентября 2022 года в главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Лиховом переулке в Москве состоялось открытие выставки «Московский епархиальный дом: призыв к вере в эпоху революций». Выставка приурочена к 30-летию ПСТГУ и 120-летию освящения Епархиального дома, сообщает пресс-служба ПСТГУ.

Вместе с выставкой также стартовал новый сезон образовательных и культурных мероприятий историко-культурного центра «Соборная палата», действующего в ПСТГУ. За последние годы бывший Епархиальный дом стал одним из важных центров просветительской и культурной жизни Москвы, поэтому на торжественное открытие экспозиции пришли представители университетской корпорации и многочисленные гости.

Выставка организована при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Московский епархиальный дом — центр мирных общественных инициатив в России начала XX века». Экспозиция представляет собой итог серьезных архивных изысканий и подготовки документов, свидетельств и фотографий, связанных с деятельностью Епархиального дома в период революционной смуты и красного террора, а также с проведением здесь Всероссийского Поместного Собора 1917−1918 гг. Особое внимание уделено святым XX века — новомученикам и исповедникам Церкви Русской, которые были связаны с домом в Лиховом переулке.

На открытии выставки проректор ПСТГУ по стратегическому развитию протоиерей Николай Емельянов зачитал поздравительное слово ректора университета протоиерея Владимира Воробьева, в котором отмечалось, что Московский епархиальный дом вскоре после его создания стал «местом духовного делания и подвига Русской Православной Церкви в один из самых трагических периодов ее истории». Новая экспозиция поможет посетителям «увидеть историю России ХХ века в особой перспективе» — с церковной точки зрения.

В начале ХХ века Московский епархиальный дом создавался как духовный, просветительский и культурный центр для самых широких слоев общества; Свято-Тихоновский университет, как отметил отец Николай Емельянов, стал преемником дома в Лиховом переулке и продолжает просветительские инициативы: «Реконструкция и восстановление этого здания не ограничивается только его стенами. Для нас важно, что есть преемственность деятельности университета, носящего имя первого Патриарха ХХ века, святителя Тихона, трудам новомучеников, их служению Церкви». Отец Николай также отметил, что Соборная палата уже стала значимой концертной площадкой столицы, и это позволяет университету делиться с приходящими «наследием Московского епархиального дома, делиться традицией почитания новомучеников».

Один из авторов проекта и куратор выставки А.А. Иванов рассказал о том, как готовилась экспозиция, а также о ключевых смыслах выставки, первоначальное название которой — «Московский епархиальный дом: призыв к миру в эпоху революций» — было изменено и приобрело более глубокий смысл: «Московский епархиальный дом: призыв к вере в эпоху революций». Изначальная идея при этом не потеряла своего значения: под призывом к миру подразумевалась предшествующая мученической кончине активная созидательная деятельность подвижников Московского епархиального дома в сфере дел милосердия, благотворительности и просветительских проектах. А.А. Иванов выразил желание, чтобы люди узнавали о замечательных тружениках из числа людей Церкви — священниках, философах, художниках, церковных композиторах.

Один из важных смысловых акцентов выставки — это торжество жизни, торжество подлинной свободы и подлинного понимания любви к Отечеству. «Мученическая гибель этих людей является квинтэссенцией жизни, она подтверждает их выбор. Много ли среди нас людей, которые могут осмысленно делать выбор и оставаться верными ему до конца? Те, кто на это способен, были по-настоящему счастливыми. Московский епархиальный дом — это не история про отчаяние и несправедливость, это история свободных и счастливых людей», — подчеркнул А. Иванов.

«Живым свидетелем и памятником событиям трагического революционного времени» назвала Московский епархиальный дом в своем докладе заместительница декана по научной работе историко-филологического факультета Е. Козловцева, участвовавшая в подготовке выставки.

В завершение мероприятия вниманию собравшихся было предложено выступление Камерного хора ПСТГУ под руководством священника Алексия Зайцева. Хор исполнил духовные песнопения, написанные А. Кастальским, П. Чесноковым, диаконом Сергием Трубачевым, предоставив возможность гостям Епархиального дома услышать песнопения, звучавшие в этом историческом здании более ста лет назад.

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