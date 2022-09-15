Русская линия
Сводка новостей от 15 сентября 2022

Началась подготовка к XXIV Всемирному русскому народному собору
Состоялась рабочая встреча Святейшего Патриарха Кирилла с заместителями главы Всемирного русского народного собора…

Всемирный Русский Народный Собор15 сентября 2022 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась рабочая встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы Всемирного русского народного собора, с заместителями главы ВРНС — митрополитом Воскресенским Дионисием, Константином Малофеевым и Александром Щипковым, сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом встречи Предстоятель Русской Православной Церкви вручил А. Щипкову, первому заместителю председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, орден преподобного Сергия Радонежского II степени. А. Щипков удостоен высокой награды во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 65-летием со дня рождения.

Вручая орден, Святейший Патриарх Кирилл, в частности, сказал: «Благодарю Вас за Ваши многие и многие труды, за Ваше ответственное и мужественное исполнение Ваших обязанностей, за отсутствие страха в исполнении этих обязанностей. Сегодня честное служение Церкви связано с определенными рисками, но Вы относитесь к числу людей, которые рисков не боятся. Помогай Вам Бог!»

Затем Святейший Владыка обсудил с заместителями главы ВРНС вопросы подготовки к XXIV Всемирному русскому народному собору, который должен был открыться ещё 2 ноября 2020 года, но несколько раз откладывался из-за пандемии коронавируса. Есть надежда, что в этом году Собор всё же состоится.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Волоколамский Антоний: «Есть возможность встречи папы и Патриарха, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена»
Делегация Русской Православной Церкви встретилась с папой Римским Франциском в Казахстане...

Началась подготовка к XXIV Всемирному русскому народному собору
Состоялась рабочая встреча Святейшего Патриарха Кирилла с заместителями главы Всемирного русского народного собора...

Власти Украины решили пока не запрещать УПЦ
В Киеве опасаются, что попытка полностью запретить УПЦ приведёт к серьёзным гражданским конфликтам на Украине...

К 30-летию Свято-Тихоновского университета
В Москве открылась выставка «Московский епархиальный дом: призыв к вере в эпоху революций»...

Клирика Фанара на Украине обвиняют в убийстве двух человек в результате ДТП
Иподьякон Андреевского храма в Киеве врезался на автомобиле в блокпост, в результате чего погибли люди...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного государственного деятеля царской России генерал-майора Д.Ф.Трепова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика