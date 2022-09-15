Папа Римский Франциска подтвердил, что встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом необходима, в Русской Православной Церкви также убеждены, что она важна, но должна быть тщательно подготовлена. Как сообщил журналистам на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, деталей встречи не обсуждалось, сообщает ТАСС.

«Папа подтвердил в ходе наших встреч (в августе в Ватикане — прим. ТАСС), что встреча необходима, но мы не обсуждали детали — где и когда. Есть возможность встречи папы и Патриарха, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена. Наиболее важен результат, нужно послание, документ, как это было в Гаване после первой встречи», — сказал владыка Антоний.

По его словам, встреча двух религиозных лидеров, представляющих значительное число верующих во всём мире, должна способствовать укреплению межрелигиозного диалога и взаимоотношений между христианами.

«Мы в этом плане ориентируемся на первую в истории встречу Святейшего Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска в Гаване. <…> Был очень содержательный разговор, по итогам которого был принят замечательный документ — настолько глубокий, что с тех пор каждый год мы организовываем встречи в разных уголках земного шара для того, чтобы вместе порассуждать о значении этой встречи, о значении того послания, которое Святейший Патриарх Кирилл и папа Римский Франциск направили миру. И, конечно, мы считаем, что если бы такая встреча состоялась в дальнейшем, она должна была бы иметь такой же значимый, весомый результат», — добавил глава ОВЦС.

На площадке съезда делегация РПЦ провела встречу с главой Ватикана. По оценке митрополита Антония, встреча получилась «очень душевной и открытой». Папа Римский передал приветствие Патриарху Кириллу, а глава ОВЦС от имени Предстоятеля Русской Церкви приветствовал папу Франциска.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какова реакция Русской Церкви на то, что в одном из интервью папа Франциск назвал Предстоятеля РПЦ «служкой», митрополит Антоний отметил, что «подобные высказывания не служат единству христиан». «Но мы знаем, что должны идти вперёд. Важно, чтобы два лидера продолжили этот путь, и мы, христиане, сделали всё, чтобы помочь людям», — добавил иерарх.

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