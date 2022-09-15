Иподьякон Андреевского храма в Киеве врезался на автомобиле в блокпост, в результате чего погибли люди…

Клирика Фанара на Украине обвиняют в убийстве двух человек в результате ДТП

Клирик экзархата Фанара на Украине, иподьякон экзарха Константинопольского Патриархата в Киеве Михаила (Анищенко) Александр Ефременко врезался на автомобиле в блокпост, в результате чего погибли как минимум два человека, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на Телеграм-канал «Churcher».

Трагедия произошла ещё 25 мая на Одесской трассе в районе Глевахи, но известно о ней стало только сейчас. На видео с места происшествия присутствующие утверждают, что Ефременко был под воздействием алкоголя, но сам иподиакон это отрицал.

Авторы канала указывают, что с момента трагедии прошло уже более 3 месяцев, но Ефременко не понёс никакого наказания. Журналисты допускают, что помогли связи иподиакона в правоохранительных органах и вмешательство экзарха Фанара.

«Как так получилось, что иподиакон из-за употребления запрещённых веществ или сознательного пренебрежения и нарушения ПДД, спровоцировавшего гибель двух человек, лишился ответственности? Догадываемся, благодаря чему это стало возможно. Благодаря ли работе в Синодальном Управлении военного духовенства УПЦ КП и приобретённым там контактам в правоохранительных органах? Или благодаря вмешательству нынешнего руководителя Ефременко — даже самого Экзарха Вселенского Патриарха?.. Как руководство ПЦУ или Ставропигии Вселенского Патриархата, которому точно было сообщено о ДТП, может покрыть злоумышленника — более того, по сути, убийцу двух людей!?», — спрашивают в «Churcher».

По сообщению СМИ, Александр Ефременко является основателем ресурса «Духовный фронт», который отстаивает интересы Фанара и «ПЦУ», а также личным помощником экзарха Фанара. Вместе с Ефременко экзарх провёл 26 августа рабочую встречу с мэром Броваров Игорем Сапожко и членами Броварского горсовета. То есть он по-прежнему на свободе и продолжает быть помощником представителя Фанара.

Русская линия