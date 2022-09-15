13 сентября 2022 года глава Госслужбы по делам этнополитики и свободы совести Украины Елена Богдан заявила, что запрет Украинской Православной Церкви может привести к внутриполитическому противостоянию в стране, а потому, по её мнению, запрещать УПЦ не будут, сообщает «Союз православных журналистов».

По мнению чиновницы, запрет УПЦ — «это самый простой способ дестабилизировать ситуацию в обществе, создать очень серьёзное противостояние между гражданами, вызвать серьёзную борьбу граждан и правоохранительных органов, огромную обиду и недоверие к органам государственной власти».

«Некоторые в украинском обществе думают, что у УПЦ осталось очень мало верующих, однако это не так», — напомнила глава ГЭСС. К тому же, добавила она, если кто-то и решится «пойти и физически вывести людей из храмов» в надежде, что вместо них придут сторонники «ПЦУ», то этого не случится, поскольку в структуре Епифания Думенко просто нет такого количества верующих.

При этом Богдан привела в пример Киево-Печерскую лавру. «Кто-то задавался вопросом, сколько монахов ПЦУ в Киеве? Меньше 50. А сколько монахов в одной Киево-Печерской лавре, это УПЦ? Более 200. Вместе в резиденции в Киево-Печерской лавре около 600 человек, вместе с семинаристами, с преподавателями академии». Она отметила, что коммунальные счета Киево-Печерской лавры и расходы на реставрацию — «это очень большие суммы, их оплачивает не государство, а религиозное объединение УПЦ».

Чиновница также напомнила, что «УПЦ сейчас является самой большой религиозной сетью на Украине, в ней больше центров, чем у ПЦУ».

«Это не пустые храмы. Это храмы, наполненные людьми. В Киеве превосходящее количество православных храмов УПЦ, и они не пустые. Они не были пустыми в апреле, и они не пустые сейчас. Они наполнены верующими», — сказала Елена Богдан.

В то же время она подчеркнула, что киевские храмы ПЦУ на богослужениях не переполнены: «В них есть место, можно заходить ещё».

Очевидно, что вскоре украинские патриоты подвергнут резкой критике Богдан за её поддержку УПЦ, однако, сути это не меняет. На Банковой всерьёз опасаются начала религиозной войны на Украине, в случае если они попытаются полностью запретить УПЦ. А потому давление на Украинскую Церковь будет продолжаться, хотя формально под запрет она не попадёт.

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