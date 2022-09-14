Приход святителя Николая Мирликийского в г. Медлинге (Австрия) во главе с настоятелем протоиереем Сладжаном Васичем перешел из юрисдикции Константинопольского Патриархата под омофор митрополита Берлинского и Германского Марка, сообщает Патриархия.Ru.

Община перешла из юрисдикции Фанара в Русскую Зарубежную Церковь из-за действий Патриарха Константинопольского Варфоломея в отношении Украины и Украинской Православной Церкви. По словам протоиерея Сладжана Васича, решение он принял вместе с прихожанами. Священник отмечает, что томос Фанар выдал «нераскаянным раскольникам», которые преследуют Украинскую Православную Церковь во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. «Мы не согласились с очевидными неканоничными претензиями Фанара, которые ставят под угрозу вселенское единство Православной Церкви. Мы не хотели попасть в ситуацию, когда бы пришлось служить с нераскаявшимися раскольниками, и все единогласно решили пойти под омофор митрополита Марка, даже ценой гонений, которым я сейчас лично подвергаюсь ежедневно», — рассказал протоиерей Сладжан Васич.

В своем сообщении священник отмечает, что с начала войны в его приходе нашли духовное окормление и беженцы из Украины, которым община оказывает материальную и моральную помощь. По словам протоиерея Сладжана Васича, вместе с украинцами он молится о мире и о единстве Церкви.

О смене юрисдикции сообщили и на официальном сайте прихода.

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