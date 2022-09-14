C сегодняшнего дня, 1/14 сентября, начинается церковное новолетие — индикт (однолетний цикл, введенный Императором Константином Великим взамен языческих четырехгодичных олимпиад). Тропарь индикта, глас 2-й: Всея твари Содетелю, времена и лета в Своей власти положивый, благослови венец лета благости Твоея, Господи, сохраняя в мире град Твой, молитвами Богородицы, и спаси ны.

Кондак индикта, глас 2-й: В Вышних живый, Христе Царю, всех видимых и невидимых Творче и Зиждителю, иже дни и нощи, времена и лета сотворивый, благослови ныне венец лета, соблюди и сохрани в мире град и людие Твоя, Многомилостиве.

Сегодня день памяти выдающегося государственного и общественного деятеля, патриотического издателя генерала от инфантерии Евгения Васильевича Богдановича, скончавшегося в 1914 г.

Он родился 26 февраля 1829 г. в Николаеве в семье полковника, участника Отечественной войны 1812 г., по матери доводился племянником герою Кавказа генералу Л.Л.Альбранту, георгиевскому кавалеру, потерявшему в боях руку. Богданович и его братья продолжали славные традиции предков. Два его брата, Орест и Виктор, были убиты под Севастополем во время Крымской войны, еще один брат Лев геройски погиб в Малой Чечне (он прославился своей храбростью, его уважали даже абреки). Впоследствии сын Богдановича Николай, служивший вице-губернатором в Тамбове и бывший ближайшим помощником губернатора В.Ф. фон-дер Лауница, пал жертвою долга. 17 декабря 1905 г. он скончался от ран, полученных во время покушения на него террористом-революционером.

В юности Евгений Васильевич стал моряком, служил с 1845 г. на Черноморском флоте, однако по состоянию здоровья в 1850-е гг. вынужден был оставить службу на флоте, поступил на службу в Министерство внутренних дел. Богданович внес значительный вклад в организацию пожарных команд по всей России, первым провел в России принцип взаимного от огня страхования, занимался устройством водопроводов на частные средства, основал школу брандмейстеров, «Общество Голубого Креста». Он был инициатором строительства ряда железных дорог. При его содействии была сооружена Екатерининская железная дорога, построен мост через реку Днепр в Екатеринославе, в 1866 г. Богданович заявил о необходимости постройки от Перми до Тюмени железной дороги, «могущей впоследствии быть проложенною до китайской границы и получить важное стратегическое и международное коммерческое значение». Через два года он разработал первый технический проект, что стало началом истории возникновения Великого Сибирского пути, и многие жители городов, через которые прошла железная дорога, избрали Богдановича своим почетным гражданином, его имя было увековечено в названии одной из узловых станций под Екатеринбургом, которая называется «Богданович».

Богданович прославился своей издательской и публицистической деятельностью. Человек глубоко религиозный, он еще в 1878 г. был избран старостой Исаакиевского собора, наладил издание знаменитой «Кафедры Исаакиевского собора» — патриотических брошюр для пропаганды монархических идей для народа, вышли «десятки миллионов книжек, картин и листов для бесплатной раздачи по поводу важнейших событий». Экземпляры брошюр непременно доставлялись Императору, правительственным чиновникам. Особое значение имели брошюры Богдановича как противовес революционной пропаганде. Св. прав. отец Иоанн Кронштадтский назвал в свое время Богдановича «сеятелем доброго слова». В честь него в различных городах было основано 19 стипендий при учебных заведениях. Генерал был избран почетным гражданином десяти городов Империи и почетным членом 26 ученых, просветительских и благотворительных обществ.

Салон супругов Богдановичей на Исаакиевской площади в Петербурге стал штаб-квартирой «партии порядка» в смутное время 1905−07 гг. Богданович, несмотря на преклонный возраст, всячески поддерживал патриотическое движение. Летом 1905 г. предпринял даже поездку по югу России для инициирования создания монархических союзов для борьбы с революцией. Сами монархисты очень дорожили поддержкой знаменитого генерала, основатель и председатель Союза Русского Народа А.И.Дубровин называл его своим учителем.

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