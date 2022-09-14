Европейские лидеры серьёзно встревожены тем, что военный конфликт на Украине и введённые ими антироссийские санкции ставят на грань краха экономику Евросоюза, жители которого могут пострадать уже этой зимой из-за нехватки подорожавшего российского газа.

В результате после продолжительного перерыва и громких летних заявлений о том, что Россия должна быть побеждена Украиной на поле боя, еврочиновники начали наперебой звонить в Кремле, пытаясь убедить Владимира Путина дать им передышку и поставить как можно больше газа.

Первым с приближением холодов в Кремль позвонил президент Франции Эммануэль Макрон.

Надо сказать, он и ранее часто названивал Владимиру Путину, но после очередной публикации приватных переговоров президентов в европейских СМИ президент России перестал брать трубку и общаться со своим невоспитанным французским коллегой. Тот обиделся и в итоге перестал звонить, параллельно названивая Владимиру Зеленскому.

Однако, зима близко, и Макрон, забыв об обидах, вновь набрал Кремль. На сей раз переговоры состоялись, и как пишут в украинских Телеграм-каналах, президент Франции настаивал на начале мирных переговоров. В ответ Владимир Путин заявил, что он давно к ним готов, однако от любых контактов отказывается именно Зеленский.

Сошлись на том, что Макрон попробует убедить Киев в необходимости переговоров и прекращении боевых действий. При этом Владимир Путин предупредил своего французского визави, что Москва резко поменяет тактику специальной военной операции на Украине, если Зеленских откажется. Вслед за этим российские ВКС в качестве наглядного примера нанесли ракетный удар по ГЭС в Харьковской области, на время обесточив сразу четыре области Украины.

До какого срока Макрон должен убедить Зеленского начать переговоры никто не знает, но указывают, что срок этот небольшой.

А тем временем после президента Франции в Кремль позвонил канцлер Германии Олаф Шольц. Его посыл в разговоре в президентом России был тот же, что у и Макрона, и, судя по всему, Владимир Путин повторил ему те же слова, что сказал своему французскому коллеге.

Теперь все ждут, чем закончится вся эта история. Однако, обольщаться не стоит. Все понимают, что военные действия будут продолжены — в Киеве вообще ничего не хотят слышать о переговорах, особенно после того, как российская армия ушла из Харьковской области. В свою очередь, Москва может перестать щадить жизненно важную инфраструктуру Украины, как она это делала вот уже семь месяцев операции. В таком случае украинских граждан не ждёт ничего хорошего.

Русская линия