На полях Съезда лидеров традиционных и мировых религий в Казахстане

13 сентября 2022 года в Нур-Султане (Республика Казахстан) председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился с Блаженнейшим Патриархом Святого рада Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. Встреча прошла на полях VII Съезда лидеров традиционных и мировых религий, который начнет свою работу 14 сентября, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Председатель ОВЦС передал Блаженнейшему Владыке теплое братское приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметив, что в Русской Православной Церкви рады встречать в её канонических пределах главу Матери Церквей Патриарха Иерусалимского Феофила III как дорогого гостя.

В ходе беседы Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви поздравил митрополита Волоколамского Антония с назначением на должность председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и пожелал успехов в ответственном церковном служении.

Участники встречи также обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимоотношений двух Церквей.

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