14 сентября 2022 года члены Священного Синода Русской Православной Церкви приняли публикуемый ниже журнал, обсудив его с помощью средств удаленной связи, сообщает Патриархия.Ru.

ЖУРНАЛ № 92

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о поступившем ходатайстве Архиерейского Собора Русской Зарубежной Церкви об утверждении избрания Преосвященного епископа Манхэттенского Николая ее Первоиерархом, митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским.

Справка:

Согласно Акту о каноническом общении от 17 мая 2007 года, Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей избирается ее Архиерейским Собором. Избрание утверждается, в соответствии с нормами канонического права, Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом Русской Православной Церкви.

Собор епископов Русской Зарубежной Церкви, действуя в соответствии с Положением о Русской Православной Церкви Заграницей, 13 сентября 2022 года избрал Преосвященного епископа Манхэттенского Николая Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви.

На имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поступил Акт об избрании Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей и ходатайство об утверждении Святейшим Патриархом и Священным Синодом данного решения Архиерейского Собора Русской Зарубежной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

Решение Собора епископов Русской Зарубежной Церкви об избрании Преосвященного епископа Манхэттенского Николая ее Первоиерархом, митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским, утвердить.

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