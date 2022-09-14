Русская линия
Сводка новостей от 14 сентября 2022

Папа Римский Франциск прибыл в столицу Казахстана
Глава Ватикана посещает Казахское государство с государственным визитом…

Папа Римский Франциск13 сентября 2022 года глава Ватикана папа Римский Франциск впервые прибыл в столицу Казахстана, где он примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Интерфакс.

«В столичном аэропорту приземлился самолет папы Римского Франциска, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. Высокого гостя встретит глава государства Касым-Жомарт Токаев», — отметили в пресс-службе президента Казахстана.

Накануне в МИД Казахстана сообщали, что главу Католической церкви в его поездке будут сопровождать представители более 80 СМИ.

Ожидается, что, помимо участия в съезде, папа совершит мессу для паломников, приехавших в столицу Казахстана из стран Центральной Азии и других соседних государств.

Организаторы сообщали, что в Съезде лидеров мировых и традиционных религий примут участие около 100 делегаций из 50 стран, в том числе представители ислама, христианства, иудаизма, синтоизма, буддизма, зороастризма, индуизма и других религий.

Среди участников также верховный имам египетского университета «Аль-Азхар» Ахмед Мохаммед Ахмед ат-Тайеб, Патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Иосиф и другие религиозные лидеры, а также представители ряда международных организаций.

Тема нынешнего съезда обозначена как «Роль лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Св. Синод Русской Православной Церкви утвердил избрание нового Первоиерарха РПЦЗ
Экстренное заседание Синода состоялось с помощью средств удаленной связи...

Зима близко
С приближением холодов европейские лидеры начали наперебой звонить в Кремль и требовать начать мирные переговоры с Украиной...

На полях Съезда лидеров традиционных и мировых религий в Казахстане
Состоялась встреча митрополита Волоколамского Антония с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви...

Папа Римский Франциск прибыл в столицу Казахстана
Глава Ватикана посещает Казахское государство с государственным визитом...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем начало индикта — церковного новолетия, а также вспоминаем генерала Е.В.Богдановича...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика