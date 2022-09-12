12 сентября 2022 года, в праздник перенесения мощей святого Александра Невского, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе и Большой Крестный ход по Невскому проспекту, сообщает ИА «Вода живая».

Митрополиту Варсонофию сослужили экзарх Гроба Господня, представитель Иерусалимского Патриархата на Кипре митрополит Вострский Тимофей, епископы Выборгский и Приозерский Игнатий, Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петергофский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, духовенство митрополии.

Среди молящихся были председатель Заксобрания Александр Бельский, депутат Госдумы Михаил Романов, вице-губернатор Борис Пиотровский, глава Центрального района Елена Федорова.

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры Божественную литургию совершил наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий в сослужении епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона, протоиереев Владимира Сорокина, Александра Будникова, Валерия Дорохова, братии монастыря. Мощи святого Александра Невского были вынесены в центр собора.

После Божественной литургии состоялся Крестный ход по Невскому проспекту с Казанской иконой Божией Матери. В нём участвовали священнослужители митрополии, представители приходов города, области и других регионов, общественных организаций, братств, учащиеся духовных школ, горожане.

В полдень у памятника святому Александру Невскому после встречи с малым Крестным ходом от Свято-Троицкого собора был отслужен молебен небесному покровителю Санкт-Петербурга. Его возглавил митрополит Варсонофий.

Правящий архиерей произнёс приветственное слово.

«Церковь во все времена говорит о преодолении разобщенности, — сказал, в частности, владыка. — Сегодня нас объединило богослужение, в котором мы участвовали, вознося молитвы. Объединили любовь к Богу и Его Святой Церкви, к нашему земному Отечеству — России. Нас сближает пример святого благоверного князя Александра, которому мы стремимся следовать — каждый на своём месте, куда его призвал и поставил Господь. Для государственных мужей святой князь — пример мудрого и дальновидного правителя, блестящего дипломата, который в трудный час здраво оценил внутри — и внешнеполитическую ситуацию, принял верное решение для сохранения страны, у руля которой стоял. Для военнослужащих ратные подвиги Александра Невского — это пример выдающегося полководческого таланта, как храбрости и мужества на поле брани, так и миротворчества, стремления решать конфликты не только силой оружия, но убеждающим словом. Для молодых людей жизнь благоверного князя — пример того, как можно использовать ещё не истраченные силы, энергию и таланты для пользы Отечеству».

«Для всех нас святой Александр — пример беззаветной преданности России и Богу, — продолжил архипастырь. — Эти качества он проявил в то время, когда другие потеряли всякую надежду, ослабли духом. Что же ему помогло? В то время князья не выдерживали давления обстоятельств, совершали неверные шаги, расплачиваясь жизнью и свободой народа. Александр Невский обладал стратегическим предвидением, мыслил не пределами одного дня, года или десятилетия — а глобальным масштабом истории. Он понимал сложность времени, в котором жил, но осознавал свою роль и ответственность в преодолении проблем не только материального, но и духовного характера. Их можно было решить через выстраивание своей жизни согласно ценностям православной веры. Где единство всегда важнее разобщенности. Где слабых и угнетённых нужно защищать, даже ценой своей жизни. Где во главу всего ставится жертвенность и любовь к людям, а не эгоизм и гордыня. Когда мы говорим о святом князе, то перед нами всплывает образ глубоко верующего человека, не просто знающего заповеди, но и живущего по ним. Он интересы Отечества ставил выше собственных, понимая, что русский народ только тогда станет единым и сильным, когда будет верен выбору равноапостольного князя Владимира, а не чуждым и навязанным со стороны идеям».

Обращаясь к горожанам и гостям Санкт-Петербурга, Александр Бельский отметил, что это праздник не только города, но всей страны: «Князь Александр Невский показал, что такое служение Отечеству. Дипломат, воин, прославивший землю Невскую, человек с непоколебимой силой духа, равных которому нет».

Борис Пиотровский передал поздравление от губернатора Александра Беглова и членов городского правительства. «В Санкт-Петербурге важны традиции, и мы делаем всё, чтобы они сохранялись. Так, с 2013-го года восстановлена традиция крестного хода по Невскому проспекту в этот важный день». Вице-губернатор напомнил, что в прошлом году в стране широко праздновали 800-летие со дня рождения святого Александра Невского и что продолжается работа по реставрации храмов Александро-Невской лавры.

Состоялось чествование ветеранов — кавалеров ордена Александра Невского. К могилам кавалеров ордена Александра Невского курсантами роты почетного караула при Военной академии связи были возложили венки.

Завершился праздник на площади прохождением роты Почётного караула и оркестра Академии связи.

Богослужение и Крестный ход транслировались на телеканале «Санкт-Петербург» и YouTube-канале Казанского собора.

На сцене, установленной слева от Свято-Троицкого собора, состоялся концерт. На территории Александро-Невской лавры прошли праздничные гуляния.

День 12 сентября неразрывно связан с историей России. В 1724 году, желая увековечить победу в Северной войне, основатель города на Неве император Петр I велел перенести сюда из Владимира мощи святого. Позже, по указу императрицы Елизаветы Петровны, день перенесения мощей святого Александра Невского стал общероссийским праздником, а в Санкт-Петербурге был учрежден крестный ход. До 1917 года от Исаакиевского собора по главной городской магистрали совершалось шествие до Александро-Невской лавры, этот день был выходным. Традиция, прерванная в годы советской власти, возобновилась во время торжеств 300-летия монастыря в 2013 году.

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