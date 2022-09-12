Святейший Патриарх Кирилл: Любые смущения и тревоги преодолеваются не с помощью алкоголя и других одурманивающих средств, но крепкой верой и преданием себя воле Создателя

11 сентября 2020 года, в день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Русская Православная Церковь сугубо молится о страждущих недугом винопития или наркомании. Празднование Дня трезвости 29 августа (11 сентября) было установлено Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году; восстановлено Священным Синодом Русской Православной Церкви 25 июля 2014 года, сообщает Патриархия.Ru.

В связи с этим Его Святейшество обратился 11 сентября к верующим Русской Православной Церкви со специальным посланием:

«Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Сегодня мы вспоминаем мученическую кончину святого Иоанна Предтечи, который был по приказу царя Ирода усечен мечом. Сей день Церковь призывает проводить в строгом посте, поскольку именно невоздержание стало причиной произошедшего трагического события. Роскошная трапеза с обилием вина так изменила сознание правителя, что он решил казнить пророка Божия, которого, будучи в трезвом состоянии, «боялся, зная, что он муж праведный и святой, и берег его; многое делал, слушаясь его» (Мк. 6:20).

Дабы мы не потеряли духовной бдительности, Русская Церковь, как любящая мать, установила особый День трезвости, возродив замечательную дореволюционную традицию. Опираясь на Божественное Откровение и огромный святоотеческий опыт, Она неустанно свидетельствует о том, что излишества в пище и невоздержанность в употреблении хмельных напитков не могут иметь добрых последствий, что мы и видим на примере царя Ирода.

Любые смущения и тревоги, заботы и трудности, с какими бы людям ни приходилось сталкиваться в жизни, успешно преодолеваются не с помощью алкоголя и других одурманивающих средств, но крепкой верой и преданием себя воле Создателя. Только так в сердце воцаряются мир и радость, которые позволяют человеку адекватно оценивать все происходящее, делать верные выводы и принимать правильные решения.

Итак, «будем бодрствовать и трезвиться» (1 Фес. 5:6), дабы жизнь наша протекала во всяком благочестии и чистоте, в чем да поможет нам Милостивый Спаситель по молитвам Своего Предтечи и Крестителя Иоанна".

Русская линия