В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи и в дни отступления Русской армии из Харьковской области в Москве концертами и салютом отпраздновали день города…

«Снова Иродиада беснуется, снова смущается, снова пляшет, снова требует у Ирода беззаконного усечения главы Иоанна Крестителя. Опять Иезавель умышляет восхитить виноградник Навуфеев и умышляет изгнать в горы святого Илию. И не все, слышавшие голос Евангелия, изумитесь вместе со мною дерзновению Иоаннову, неразумию Иродову и звероподобному неистовствованию безбожных женщин», — так начинает своё слово на день усекновения главы Иоанна Предтечи святитель Иоанн Златоуст.

Однако, московские чиновники этих слов, судя по всему, не читали, а потому каждый год устраивают празднества в честь дня города именно в самый канун Усекновения главы величайшего из пророков, день, который все православные христиане отмечают строгим постом. Такова ныне «златоглавая Москва». Пока в храмах идёт Всенощное бдение с восхвалением Иоанна Предтечи, на стадионе в Лужниках беснуется толпа, слушающая выступление матершинника Шнура.

И ни один архиерей Русской Православной Церкви ничего не может сказать по поводу этого непотребства московским властьпридержащим. Но когда молчит священство, сам Господь трагедиями напоминает нам, что такие «шутки» не проходят бесследно, и за всё рано или поздно придётся ответить.

Как сообщают СМИ, во время концерта Шнура на стадионе от остановки сердца скончалась одна женщина. Ещё один мужчина получил серьёзные травмы, упав с верхнего яруса трибуны «Д», с высоты примерно 10 метров. Однако, несмотря на это, концерт продолжился, как ни в чём не бывало.

Взрывы салюта, матерный концерт и радостные возгласы москвичей по поводу красочного зрелища в этом году проходили на фоне взрывов и тяжёлого отступления Русской армии из Харьковской области. Вместе с российскими военными из Изюма, Купянска и других городов бежали тысячи русских людей, которые поверили Москве и пошли на сотрудничество с российскими властями.

Горько на душе от того, что даже эти трагические для всей России события не остановили устроителей московских празднеств.

Русская линия