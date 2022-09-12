Глава делегации Русской Православной Церкви на XI Генеральной ассамблее Всемирного совета церквей в Карлсруэ (Германия), председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний выступил с комментарием в связи с принятием документа ВСЦ, посвящённого трагическим событиям на Украине, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Делегация Русской Православной Церкви заявила, что не может поддерживать принятый документ.

В ОВЦС «с осторожным оптимизмом» оценили «позицию Всемирного совета церквей, который в ходе работы над документом по украинскому конфликту отказался, несмотря на беспрецедентное политическое давление (выразившееся в том числе, в содержавшихся в выступлении на Ассамблее Президента ФРГ Ф-В. Штайнмайера и заявлениях ряда других лиц призывах к исключению Русской Церкви из ВСЦ) от любых обвинений в адрес Русской Православной Церкви и признал важность осуществляемой по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ее масштабной гуманитарной миссии по поддержке беженцев и жертв конфликта».

Тем не менее, «финальный документ остался в значительной степени политизированным». «В него не были включены все предложения Русской Церкви, что мешает нам заявить о его поддержке. В то же время полагаем, что состоявшаяся в ходе Ассамблеи дискуссия может стать для Всемирного совета церквей отправной точкой для объективного и непредвзятого изучения причин многолетнего конфликта на Украине, равно как и для последующих миротворческих усилий», — заявил владыка Антоний.

Председатель ОВЦС также выразил сожаление, что «при составлении документа не было учтено предложение представителей Украинской Православной Церкви осудить массовые насильственные захваты храмов канонической Церкви, предпринимаемые так называемой «ПЦУ». «Надеемся, что Всемирным советом церквей будут предприняты дальнейшие действия для изучения этого вопроса», — заключил митрополит Антоний.

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