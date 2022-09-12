12 сентября 2022 года, в праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского, в Министерстве иностранных дел России с участием главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова состоялась торжественная церемония открытия и освящения памятника святому князю, сообщает Патриархия.Ru.

На мероприятие собрались российские дипломаты, в том числе ветераны дипломатической службы, кавалеры государственного ордена Александра Невского, сенаторы, представители общественности. От Русской Православной Церкви в церемонии участвовали председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, секретарь ОВЦС по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарев и настоятель храма благоверного великого князя Александра Невского при МГИМО г. Москвы протоиерей Игорь Фомин.

С приветствием к присутствовавшим обратился Сергей Лавров:

«Рад приветствовать участников и гостей церемонии открытия памятника святому благоверному Великому князю Александру Невскому. Его имя навсегда вошло в историю России как легендарного защитника Русских земель.

Хотел бы искренне поблагодарить скульптора А.С.Селиванова, благотворителей — Группу компаний «Царьград» и председателя ее Совета директоров Константина Малофеева, вдохновителей идеи — протоиерея Игоря Фомина, настоятеля храма Александра Невского при МГИМО, всех тех коллег, кто выступил с инициативой и внёс свою лепту в реализацию этого благородного начинания. Рад приветствовать председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимира Легойду, представителей ОВЦС РПЦ, а также наших болгарских друзей.

Александр Невский сыграл без преувеличения судьбоносную роль в сохранении русской государственности, консолидации нашего народа перед лицом внешних угроз, сбережении его культурно-религиозной самобытности, укреплении позиций православия как важнейшего объединяющего начала. Обращение к духовному и политическому наследию Великого князя не раз помогало нашей стране в наиболее трудные периоды её истории, в том числе в суровые годы Великой Отечественной войны. Сегодня его наследие героически защищают участники специальной военной операции.

Александр Невский был не только храбрым воином, но и искусным дипломатом. Эффективно действуя на различных географических направлениях — и западном, и восточном — он уже в то далекое время сформулировал принцип многовекторности внешней политики, ее нацеленности на сотрудничество, но при обязательном и полном учете национальных интересов. Неслучайно именно Александр Невский издавна считается небесным покровителем российской дипломатии. Орденом его имени Президент Российской Федерации награждает наиболее отличившихся сотрудников МИДа, других граждан нашей страны за их весомый личный вклад в реализацию внешнеполитического курса.

Считаю глубоко символичным, что сегодняшняя церемония проходит в день памяти Благоверного князя, отмечаемого Русской Православной Церковью, и в год 220-летия образования Министерства иностранных дел. Разумеется, история нашего ведомства уходит своими корнями в глубину столетий, сопровождая этапы становления российской государственности, включая учреждение Посольского приказа в 1549 году.

Уважаемые коллеги, «не в силе Бог, а в правде» — это завет Александра Невского. Следуя ему, будем и далее укреплять суверенитет, проводить самостоятельный, независимый внешнеполитический курс, отстаивать уважение культурно-цивилизационного многообразия современного мира, право народов самим определять свою судьбу, делать всё для укрепления позиций Русского мира, Русской Православной Церкви, русского языка, многонациональной российской культуры, обеспечения интересов наших граждан и соотечественников, проживающих за рубежом.

Продолжим вносить вклад в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, недопущение и подмены ультралиберальной псевдоморалью, извратившей фундаментальные общественные и семейные устои.

Уверен, что открытый сегодня памятник станет настоящим украшением Министерства, будет способствовать упрочению связи времен и традиций".

Также прозвучали приветственные слова Владимира Легойды, протоиерея Сергия Звонарева, заместителя главы Всемирного русского народного собора Константина Малофеева. Участники церемонии посмотрели видеообращение наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга епископа Кронштадтского Назария.

В атриуме была размещена выставка об историческом пути российской дипломатии, приуроченная к 220-летию внешнеполитического ведомства.

По окончании официальной части состоялось освящение памятника.

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