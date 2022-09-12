Патриарх Варфоломей объявил Американскому архиепископу Элпидофору «строгий выговор»
Глава Фанара отреагировал на обращение Элладской Церкви по поводу скандала в связи с крещением указанным архиереем детей содомитов в одном из храмов Греции…
Глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата митрополит Элпидофор (Ламбриниадис) отделался «строгим выговором» от патриарха Варфоломея после того, как обманным образом устроил крещение детей содомской пары в одном из храмов Элладской Православной Церкви в Греции. На недостойное поведение указанного архиерея обратил внимание Синод Элладской Церкви, который обратился на Фанар, сообщает портал «Православная жизнь».
В итоге иерарху пришлось выслушивать замечания в свой адрес в ходе недавнего визита на Фанар, о чём сообщил 9 сентября 2022 года National Herald («Национальный вестник»). Неудовольствие главы Константинопольского Патриархата было тем сильнее, что митрополит Элпидофор в близких ему кругах позиционировал себя как человека, который «ничего не делает без ведома и одобрения Патриарха».
Кроме того, не считая нужным разъяснить свою позицию по этому вопросу, он через подконтрольные ему СМИ организовал ряд нападок на Элладскую Церковь и её иерархов при активном участии архидиакона Иоанна (Хрисавгиса), штатного советника Американской архиепископии. Последнему, в частности, было поручено богословски обосновать, написать и распространить статьи в защиту крещения детей гомосексуальной пары по всей Америке и всему миру через информационное агентство Religion News Service.
Такая провокационная деятельность митрополита Элпидофора привела к тому, что вокруг него образовался «климат недовольства как среди иерархии, духовенства и народа диаспоры, так и среди нескольких иерархов и руководителей Фанара», сообщает National Herald. Как отмечается, репутация митрополита пошатнулась настолько, что он не отважился явиться 1 сентября в резиденцию Патриархата для подписания Кодекса нового церковного года, хотя и находился в это время на отдыхе в турецкой Анталии.
Тем не менее, никаких серьёзных последствий для владыки Элпидофора не наступило. Он продолжит оставаться главой Американской архиепископии Фанара, и в Константинопольском Патриархате, очевидно, надеются, что этот скандальный случай вскоре забудется. При этом бросается в глаза, что Патриарх Варфоломей вообще никак не стал комментировать сам факт крещения владыкой детей, рождённых суррогатной матерью для однополой пары содомитов.
Патриарх Варфоломей объявил Американскому архиепископу Элпидофору «строгий выговор» Глава Фанара отреагировал на обращение Элладской Церкви по поводу скандала в связи с крещением указанным архиереем детей содомитов в одном из храмов Греции...