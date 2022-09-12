Глава Фанара отреагировал на обращение Элладской Церкви по поводу скандала в связи с крещением указанным архиереем детей содомитов в одном из храмов Греции…

Глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата митрополит Элпидофор (Ламбриниадис) отделался «строгим выговором» от патриарха Варфоломея после того, как обманным образом устроил крещение детей содомской пары в одном из храмов Элладской Православной Церкви в Греции. На недостойное поведение указанного архиерея обратил внимание Синод Элладской Церкви, который обратился на Фанар, сообщает портал «Православная жизнь».

В итоге иерарху пришлось выслушивать замечания в свой адрес в ходе недавнего визита на Фанар, о чём сообщил 9 сентября 2022 года National Herald («Национальный вестник»). Неудовольствие главы Константинопольского Патриархата было тем сильнее, что митрополит Элпидофор в близких ему кругах позиционировал себя как человека, который «ничего не делает без ведома и одобрения Патриарха».

Кроме того, не считая нужным разъяснить свою позицию по этому вопросу, он через подконтрольные ему СМИ организовал ряд нападок на Элладскую Церковь и её иерархов при активном участии архидиакона Иоанна (Хрисавгиса), штатного советника Американской архиепископии. Последнему, в частности, было поручено богословски обосновать, написать и распространить статьи в защиту крещения детей гомосексуальной пары по всей Америке и всему миру через информационное агентство Religion News Service.

Такая провокационная деятельность митрополита Элпидофора привела к тому, что вокруг него образовался «климат недовольства как среди иерархии, духовенства и народа диаспоры, так и среди нескольких иерархов и руководителей Фанара», сообщает National Herald. Как отмечается, репутация митрополита пошатнулась настолько, что он не отважился явиться 1 сентября в резиденцию Патриархата для подписания Кодекса нового церковного года, хотя и находился в это время на отдыхе в турецкой Анталии.

Тем не менее, никаких серьёзных последствий для владыки Элпидофора не наступило. Он продолжит оставаться главой Американской архиепископии Фанара, и в Константинопольском Патриархате, очевидно, надеются, что этот скандальный случай вскоре забудется. При этом бросается в глаза, что Патриарх Варфоломей вообще никак не стал комментировать сам факт крещения владыкой детей, рождённых суррогатной матерью для однополой пары содомитов.

Русская линия