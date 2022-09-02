Русская линия
Сводка новостей от 2 сентября 2022

В Ватикане не собираются расшаркиваться перед Зеленским
Итальянская пресса сообщает о серьёзном раздражении ватиканской дипломатии в связи с хамским поведением украинских политиков…

Папа Римский ФранцискВ Католической церкви восприняли как очередное хамство украинских политиков последние заявления посла Украины в Ватикане Андрея Юроша о разочаровании папой Римским Франциском, который выступил с осуждением теракта в Москве и пожалел убитую украинскими спецслужбами Дарью Дугину.

«Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невиновные расплачиваются за военные действия», — сказал тогда папа Римский, на что в адрес главы Ватикана последовала отповедь со стороны Юроша.

Конечно, ничего, кроме раздражения, украинский посол своими нравоучениями главе Католической церкви не вызвал.

Так, в итальянской прессе вскоре появились сообщения, что папа Римский Франциск уже порядком устал от постоянного хамства представителей Киева и его крайне раздражает указания украинского посла, что ему говорить и как себя вести. Об этом, в частности, говорится в статье итальянской газеты IL Fatto Quotidiano.

В свою очередь, в украинских Телеграм-каналах появилась информация, что вслед за этим «две французских влиятельных католических ассоциации перестали оказывать финансовую помощь Украине и осуществлять в ней гуманитарные проекты».

При этом формально Ватикан постарался сдержанно, но предельно жёстко ответить на нелепые обвинения Юраша. В Службе печати Святого Престола отметили, что главная цель заявлений папы Римского «призвать пастырей и верующих к молитве, а всех людей доброй воли к солидарности и усилиям по восстановлению мира».

«Неоднократно, а также в последние дни возникали публичные дискуссии о политическом значении, которое следует придавать таким заявлениям. В связи с этим вновь подчеркивается, что слова Святейшего Отца по этому драматическому вопросу следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию», — говорится в сообщении.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Св. Синод Македонской Православной Церкви поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за признание своей автокефалии
Македонцы очень рады и благодарны церковной Москве за включение в диптихи Предстоятелей имени Блаженнейшего Архиепископа Охридского и Македонского Стефана...

Власти Германии хотели бы заткнуть рот Русской Православной Церкви
В ОВЦС ответили на антицерковные выпады президента Германии Вальтера Штайнмайера на полях Всемирного совета церквей...

Блаженнейший Патриарх Антиохийский Иоанн X встретился с митрополитом Волоколамским Антонием
В ходе беседы состоялось обсуждение перспектив дальнейшего развития сотрудничества между Антиохийским и Московским Патриархатами и ситуации в православном мире...

В Беслане вновь поминают детей, погибших от рук чеченских террористов
18 лет назад в бесланской школе № 1 прозвучали выстрелы, после которых начался захват заложников...

В Ватикане не собираются расшаркиваться перед Зеленским
Итальянская пресса сообщает о серьёзном раздражении ватиканской дипломатии в связи с хамским поведением украинских политиков...

В Англиканской церкви Австралии произошёл раскол
Консервативные англикане страны, не согласные с церковной легализацией содомии, заявили об учреждении своей отдельной епархии...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем героя Отечественной войны 1812 г. Я.П. Кульнева, а также русского публициста и консервативного мыслителя М.Н. Каткова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика