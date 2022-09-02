Македонцы очень рады и благодарны церковной Москве за включение в диптихи Предстоятелей имени Блаженнейшего Архиепископа Охридского и Македонского Стефана…

Священный Архиерейский Синод Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии поблагодарил Русскую Православную Церковь за признание своей автокефалии, дарованной ранее македонцам Сербской Православной Церковью. Об этом было заявлено на очередном заседании, состоявшемся 30 августа 2022 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Religija.mk.

«Священный Синод с большой радостью и благодарностью воспринял известие о признании автокефального статуса Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии Русской Православной Церковью — Московским Патриархатом на заседании Синода РПЦ в августе 25 декабря 2022 года, записавшего в священном диптихе имя её главы Блаженнейшего Архиепископа Охридского и Македонского Стефана», − сказано в официальном заявлении.

Как отмечается, соответствующее решение Синода Русской Православной Церкви было принято вслед за тем, как Сербский Патриарх Порфирий известил Московского Патриарха Кирилла о признании автокефалии сестринской Македонской Церкви.

Также Архиерейский Синод МПЦ-ОА поблагодарил все другие Поместные Православные Церкви, воспринявшие аналогичный акт Константинопольского Патриарха.

При этом македонские архиереи призвали «отдельных так называемых экспертов и аналитиков» не наносить ущерба процессу признания автокефального статуса МПЦ-ОА «невежественными и злонамеренными комментариями, а также неполной и заведомо искаженной информацией».

Речь в данном случае идёт о том, что церковная Москва признала Македонскую Церковь по просьбе Сербского Патриарха Порфирия, хотя на Фанаре считают, что только Константинопольский Патриарх Варфоломей может извещать другие Поместные Церкви о необходимости признания автокефалии той или иной Церкви. На данный факт обратили внимание практически все православные эксперты, которые начали активно комментировать данный факт. Но особенно сильно возмутились этим признанием именно представители Фанара. В связи с этим в профанарских СМИ даже появились сообщения с нападками на Русскую Православную Церковь и лично Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, что уже стало для них практически нормой.

Конечно, македонцам было очень радостно узнать, что Московская Патриархия (самая большая по количеству храмов и паствы Поместная Церковь) признала их автокефалию, и поэтому не поблагодарить церковную Москву они не могли. Тем более, что Русская Православная Церковь признала их Церковь именно с наименованием Македонская, как они того всегда желали, но до сих пор не могут потребовать от греков.

Вместе с тем македонцы явно не хотят лишний раз злить представителей Фанара, а потому попытались представить все едкие комментарии по этому поводу как «злонамеренные» и «невежественные».

Русская линия