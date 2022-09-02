Глава делегации Русской Православной Церкви на XI Ассамблее Всемирного совета церквей (31 августа — 8 сентября 2022 г., Карлсруэ, Германия) председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний выступил с комментарием в связи с антицерковными выпадами президента Германии Вальтера Штайнмайера, который в своей речи на открытии форума поставил под сомнение обоснованность участия делегации Русской Православной Церкви в Ассамблее, сообщает Патриархия.Ru.

Владыка Антоний отметил, что в выступлении президента ФРГ «содержались ничем не подтверждённые обвинения, полностью игнорирующие все гуманитарные усилия Московского Патриархата в контексте противостояния на Украине, а также прямое требование к Ассамблее ВСЦ осудить Русскую Православную Церковь».

«Считаю, что позиция г-на Ф.-В. Штайнмайера является примером грубого давления со стороны высокопоставленного представителя государственной власти на старейшую межхристианскую организацию, вмешательством во внутренние дела Всемирного совета церквей, попыткой поставить под сомнение миротворческий и политически нейтральный характер деятельности последнего, — говорится в заявлении председатель ОВЦС.

Примечательно, что выступавший до г-на Президента и.о. генерального секретаря ВСЦ протоиерей Иоанн Саука, напротив, отметил важность присутствия на Ассамблее представителей Московского Патриархата, поскольку таковое отвечает самой природе крупнейшей межхристианской организации, призванной содействовать укреплению диалога, мира и взаимопонимания.

Эта публично выраженная позиция руководства Всемирного совета церквей, многочисленные обращения делегатов Ассамблеи ВСЦ из Германии и других государств в адрес делегации Русской Церкви свидетельствуют о том, что обвинения Президента ФРГ против Церкви не имеют ожидаемой им поддержки.

Надеюсь, что Всемирный совет церквей продолжит оставаться независимой диалоговой площадкой, следующей в своей деятельности не ангажированному политическому заказу со стороны тех или иных государств, а цели утверждения мира и согласия".

Стоит отметить, что европейских политиков серьёзно раздражает, что, несмотря на все их старания, церковные лидеры в Европе (включая даже папу Римского Франциска) до сих пор отказываются в полной мере поддерживать антироссийскую политику ЕС и США в свете военного конфликта России и Украины. С целью исправить эту ситуацию еврочиновники различных мастей хотели бы заткнуть рот Русской Православной Церкви, как они это уже сделали с российской прессой и телевидением в Европе. А потому нынешнее выступление Штайнмайера — это, скорее всего, далеко не последняя попытка в этом направлении.

Характерно, что нынешний призыв устроить обструкцию Русской Православной Церкви в ВСЦ прозвучал как раз из уст того самого политика, который в 2014 году от лица Германии (будучи лнаво МИД ФРГ) поставил свою подпись под гарантиями о договоре между президентом Украины Виктором Януковичем и украинской оппозицией, и подпись которого оказалась ничего не стоящей уже на следующий день, когда украинские революционеры начали захват Администрации Президента. Таким образом, именно Штайнмайер несёт часть ответственности за то, что Украина погрузилась тогда в пучину гражданской войны, плоды которой мы пожинаем до сих пор.

Русская линия