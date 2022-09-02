В ходе беседы состоялось обсуждение перспектив дальнейшего развития сотрудничества между Антиохийским и Московским Патриархатами и ситуации в православном мире…

1 сентября 2022 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, возглавляющий делегацию Русской Православной Церкви на XI Генеральной ассамблее Всемирного совета церквей в Карлсруэ (Германия), встретился с Блаженнейшим Патриархом Великой Антиохии и всего Востока Иоанном Х, который прибыл на Ассамблею в качестве ее почетного гостя, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Председатель ОВЦС передал Предстоятелю Антиохийской Православной Церкви братские приветствия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Блаженнейший Патриарх Иоанн поздравил митрополита Антония с назначением на ответственную должность главы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и пожелал ему успехов в трудах по сохранению и укреплению православного единства. Участники беседы обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Антиохийским и Московским Патриархатами, ситуацию в православном мире, ряд других тем, представляющих взаимный интерес.

Во встрече также приняли участие митрополит Германский и Центрально-Европейский Исаак (Антиохийская Православная Церковь) и и.о. заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

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