Русская линия
Сводка новостей от 2 сентября 2022

Блаженнейший Патриарх Антиохийский Иоанн X встретился с митрополитом Волоколамским Антонием
В ходе беседы состоялось обсуждение перспектив дальнейшего развития сотрудничества между Антиохийским и Московским Патриархатами и ситуации в православном мире…

Блаженнейший Патриарх Антиохийский Иоанн X встретился с митрополитом Волоколамским Антонием1 сентября 2022 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, возглавляющий делегацию Русской Православной Церкви на XI Генеральной ассамблее Всемирного совета церквей в Карлсруэ (Германия), встретился с Блаженнейшим Патриархом Великой Антиохии и всего Востока Иоанном Х, который прибыл на Ассамблею в качестве ее почетного гостя, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Председатель ОВЦС передал Предстоятелю Антиохийской Православной Церкви братские приветствия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Блаженнейший Патриарх Иоанн поздравил митрополита Антония с назначением на ответственную должность главы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и пожелал ему успехов в трудах по сохранению и укреплению православного единства. Участники беседы обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Антиохийским и Московским Патриархатами, ситуацию в православном мире, ряд других тем, представляющих взаимный интерес.

Во встрече также приняли участие митрополит Германский и Центрально-Европейский Исаак (Антиохийская Православная Церковь) и и.о. заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Св. Синод Македонской Православной Церкви поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за признание своей автокефалии
Македонцы очень рады и благодарны церковной Москве за включение в диптихи Предстоятелей имени Блаженнейшего Архиепископа Охридского и Македонского Стефана...

Власти Германии хотели бы заткнуть рот Русской Православной Церкви
В ОВЦС ответили на антицерковные выпады президента Германии Вальтера Штайнмайера на полях Всемирного совета церквей...

Блаженнейший Патриарх Антиохийский Иоанн X встретился с митрополитом Волоколамским Антонием
В ходе беседы состоялось обсуждение перспектив дальнейшего развития сотрудничества между Антиохийским и Московским Патриархатами и ситуации в православном мире...

В Беслане вновь поминают детей, погибших от рук чеченских террористов
18 лет назад в бесланской школе № 1 прозвучали выстрелы, после которых начался захват заложников...

В Ватикане не собираются расшаркиваться перед Зеленским
Итальянская пресса сообщает о серьёзном раздражении ватиканской дипломатии в связи с хамским поведением украинских политиков...

В Англиканской церкви Австралии произошёл раскол
Консервативные англикане страны, не согласные с церковной легализацией содомии, заявили об учреждении своей отдельной епархии...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем героя Отечественной войны 1812 г. Я.П. Кульнева, а также русского публициста и консервативного мыслителя М.Н. Каткова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика