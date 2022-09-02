Консервативные англикане страны, не согласные с церковной легализацией содомии, заявили об учреждении своей отдельной епархии…

Англикане-традиционалисты Австралии, не согласные с либеральной позицией их епископов в отношении содомии и «однополых браков», объявили об учреждении их собственной епархии, в которой на первом месте будет приверженность Евангелию и его заветам, сообщает Православие.Ru со ссылкой на британскую газету «Christian Today».

Новая «Епархия южного креста», образованная консервативной церковной организацией «Гафкон», по сути, разрывает связь с Англиканской церковью Австралии и будет считаться параллельной структурой.

Епархию возглавит епископ Гленн Дэвис, бывший архиепископ Сиднейский.

«Смысл создания Епархии южного креста заключается в том, что теперь в Австралии будут две англиканские юрисдикции», — сообщили в организации «Гафкон Австралия».

О создании новой епархии было официально объявлено на первой конференции «Гафкон Австралазия», состоявшейся недавно в Канберре.

На форуме присутствовало более 350 англикан из Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи и Вануату.

Епархия южного креста в первую очередь будет окормлять англикан, которые либо уже покинули Англиканскую церковь Австралии, либо рассматривают такую возможность из-за либеральной политики её священноначалия.

«Для тех, кто сейчас находится под большим давлением со стороны лоббистов либерального учения, открытие Епархии южного креста является отличной новостью! Это даст им возможность уйти [из церкви Австралии — Ред.], при этом оставаясь англиканами», — заявили в «Гафкон Австралия».

«Епархия южного креста станет домом для тех англикан, кто чувствует необходимость покинуть свои епархии», — сказал председатель организации «Гафкон Австралия» Ричард Конди, подчеркнув, что главным авторитетом верующих новоучрежденной епархии будет Библия.

Поводом для создания Епархии южного креста стало голосование на Генеральном Синоде Англиканской церкви Австралии в мае 2022 года. Синод церкви Австралии состоит из трех палат: епископов, клира и мирян. Тогда была рассмотрена резолюция, предложенная архиепископом Сиднейским Канишкой Раффелом, в которой, в частности, говорилось, что «признание однополых „браков“ противоречит учению Христа, христианской вере, традициям, обрядам и уставам нашей церкви».

Представители Палат клира (63 «за» и 47 «против») и мирян (70 «за» и 39 «против») большинством голосов поддержали резолюцию, но большинство представителей Палаты епископов её не поддержали (12 проголосовали «против» и лишь 10 «за»). Консервативное большинство среди духовенства и мирян церкви Австралии сразу объявили о появившейся угрозе раскола среди англикан австралийского континента.

Наряду с католицизмом англиканство остается одной из крупнейших деноминаций Австралии. Согласно переписи населения 2016 года, 3,1 млн жителей этого государства являются англиканами.

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