По убеждению афонских монахов, те, кто оказывают «несправедливые и смехотворные почести раскольнику Епифанию» предают православную веру…

17 cтарцев Святой Горы Афон подписали открытое письмо, в котором выступили против предстоящего приезда в Грецию главы украинских раскольников Епифания Думенко. Текст письма опубликовали на Orthodoxostypos. gr, сообщает «Союз православных журналистов».

Предполагается, что 4 сентября 2022 года на острове Тасос состоится богослужение с участием Думенко, Константинопольского Патриарха Варфоломея и Афинского Архиепископа Иеронима. В связи с этим насельники афонских монастырей заявили о своём «великом удивлении и глубокой скорби».

По убеждению афонских монахов, те, кто оказывают «несправедливые и смехотворные почести раскольнику Епифанию» и собираются присвоить ему звание почётного гражданина Греческого муниципалитета, «вознаграждают его преступления и совершают предательство по отношению к канонической Украинской Церкви и принадлежащего к ней большинству украинского народа».

По мнению афонитов, богослужение с Думенко — это «нечестивое сборище», а те, кто участвует в нём, «рискуют своим спасением и не почитают, а огорчают и бесчестят Святых, особенно апостола Павла, чьё учение о ересях и расколах является очень строгим».

Старцы сравнили возможное совместное «богослужение» греческих иерархов с Думенко с тем богослужением, которое прошло в храме Святой Софии с католиками и которое стало, по их словам, причиной падения Константинополя.

В связи с этим они призвали «молиться о Божественном вмешательстве и отмене злополучных мероприятий, чтобы избежать духовных и национальных последствий».

«Если по милости Божией они не будут прерваны, мы призываем всех (митрополитов и, соответственно, духовенство и народ) воздержаться (от совместного богослужения с Думенко, — Ред.), своевременно заявить о своём несогласии и воздержании, а также, в знак протеста, не сослужить в будущем с теми, кто примет участие в этом нечестивом сборище», — заявили старцы.

Среди подписавших письмо такие уважаемые насельники Афона, как старец Гавриил Карейский, иеромонах Арсений из келлии «Панагуда», в которой подвизался святой Паисий Святогорец, монах Евфросин и другие.

Русская линия