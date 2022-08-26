В обители до сих пор остаются монашествующие, которым оказывают гуманитарную помощь российские благотворительные организации…

Гуманитарная группа Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и Русская гуманитарная миссия доставили продукты в Николо-Васильевский монастырь в Волновахском районе Донецкой республики, сообщает «Монастырский вестник».

Обитель регулярно подвергается обстрелам с украинской стороны.

«ВСУ с бессмысленной жестокостью постоянно обстреливают обитель. Гибнут монахини, страдают святыни. В результате сегодняшнего обстрела горит Успенский собор. Помогли чем смогли, огнетушители привезли. Надеемся, что живущие в монастыре отважные люди с Божьей помощью отстоят храм», — рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин.

Ситуация осложняется высотным характером возгорания. «Огонь на куполах без спецтехники при сильном ветре не погасить», — отметил Саблин.

Обитель в селе Никольское была основана в 1998 году схиархимандритом Зосимой (Сокуром). По завещанию старца был возведен Успенский собор — мера в меру Успенского собора Московского Кремля. Монастырь первый раз подвергся обстрелам со стороны Украины в апреле 2022 года. Обители нанесены значительные разрушения.

Русская линия