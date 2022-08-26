В МИД России отвергли призыв США забыть о том, что Косово — это Сербия…

Россия никогда не забудет, что Косово — это территория Сербии, заявила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара, который посоветовал сербам забыть о территориальной принадлежности самопровозглашенной республики, сообщает Lenta.Ru.

«Пришло время забыть лозунг «Косово — это Сербия» и сменить его на «Косово и Сербия — это Европа», — заявил американский представитель.

По словам Эскобара, он присутствовал на переговорах, чтобы заявить, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для всего евроатлантического сообщества.

Помощник госсека США также напомнил о необходимости «обсуждать создание Сообщества сербских муниципалитетов» — пункта Брюссельских соглашений, о необходимости выполнения которого на переговорах с властями Косова заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. Эскобар понадеялся на то, что «обострения в крае не случится».

18 августа президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти не смогли прийти к соглашению об урегулировании ситуации, но договорились продолжить переговоры в ближайшее время. О провале раунда переговоров сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

При этом представители Сербии и Косова понимают, что конфликт можно решить только за столом переговоров, отметил глава евродипломатии.

По мнению Борреля, региональная напряженность между Белградом и Приштиной стала результатом отказа от дипломатических способов решения проблем за столом переговоров.

Дипломат не стал принимать во внимание прежние тезисы Вучича о том, что именно косовары нарушили достигнутые положения Брюссельских соглашений 2013 года и заявил о важности соблюдения двусторонних договоренностей между сторонами.

Тем временем «глава МВД» самопровозглашенного Косово отметил, что власти республики с 1 сентября без колебаний введут запрет на въезд с сербскими документами, что ранее едва не привело к началу войны на Балканах. Тогда американцы дали команду косоварам отложить введение этой меры на месяц до 1 сентября, но решить противоречия за это время так и не удалось.

Сербская армия в настоящее время перебрасывает военные подразделения на границу с Косово. Ситуация остаётся крайне напряжённой.

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