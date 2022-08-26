Русская линия
Сводка новостей от 26 августа 2022

Святейший Патриарх Кирилл призвал российские власти полностью запретить пропаганду содомии в России
Предстоятель Русской Православной Церкви поддержал соответствующий законопроект, внесённый в Госдуму…

Патриарх Кирилл и Вячеслав ВолодинСвятейший Патриарха Московский и всея Руси Кирилл обратился к Вячеславу Володину с предложением организовать публичное обсуждение законопроекта о запрете информации, пропагандирующей содомию в России, сообщает официальный сайт Государственной Думы РФ.

Речь идёт о законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения», внесённом в Госдуму 18 июля 2022 г. депутатами ГД Н. Останиной, О. Алимовой, Я. Лантратовой, Н. Бурляевым, А. Журавлевым и А.Корниенко.

В своём обращении Патриарх положительно оценил проект федерального закона, его актуальность и высказался в поддержку этой инициативы.

Факт Патриаршего обращения уже подтвердил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Русская Церковь исходит из того, что в российском обществе существует нравственный консенсус, что семьёй является только союз мужчины и женщины. Как это, собственно, и закреплено в Конституции Российской Федерации. Без утверждения и защиты семейных ценностей будущее института семьи находится под угрозой», — написал представитель Церкви в своём Телеграм-канале.

«Нет никаких сомнений и в том, что цели сбережения народа, провозглашенной Президентом России в качестве национального приоритета, противоречит свободная пропаганда идей, направленных на разрушение традиционной семьи. Надеемся на то, что вокруг инициативы принятия данного законопроекта, имеющего не партийное, а ценностное измерение, объединятся все фракции Государственной Думы, и он будет принят», — заключил Владимир Легойда.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл призвал российские власти полностью запретить пропаганду содомии в России
Предстоятель Русской Православной Церкви поддержал соответствующий законопроект, внесённый в Госдуму...

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь на Донбассе вновь подвергся артобстрелу
В обители до сих пор остаются монашествующие, которым оказывают гуманитарную помощь российские благотворительные организации...

Ричард Блэк: США будут воевать на Украине до последнего украинца
Бывший сенатор-республиканец США откровенно заявил, какие цели ставят перед Киевом американские политики...

Косово је Србија
В МИД России отвергли призыв США забыть о том, что Косово — это Сербия...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти святителя Тихона Задонского, мы вспоминаем генерал-майора Г. А. Мина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика