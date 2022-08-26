Святейший Патриарха Московский и всея Руси Кирилл обратился к Вячеславу Володину с предложением организовать публичное обсуждение законопроекта о запрете информации, пропагандирующей содомию в России, сообщает официальный сайт Государственной Думы РФ.

Речь идёт о законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения», внесённом в Госдуму 18 июля 2022 г. депутатами ГД Н. Останиной, О. Алимовой, Я. Лантратовой, Н. Бурляевым, А. Журавлевым и А.Корниенко.

В своём обращении Патриарх положительно оценил проект федерального закона, его актуальность и высказался в поддержку этой инициативы.

Факт Патриаршего обращения уже подтвердил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Русская Церковь исходит из того, что в российском обществе существует нравственный консенсус, что семьёй является только союз мужчины и женщины. Как это, собственно, и закреплено в Конституции Российской Федерации. Без утверждения и защиты семейных ценностей будущее института семьи находится под угрозой», — написал представитель Церкви в своём Телеграм-канале.

«Нет никаких сомнений и в том, что цели сбережения народа, провозглашенной Президентом России в качестве национального приоритета, противоречит свободная пропаганда идей, направленных на разрушение традиционной семьи. Надеемся на то, что вокруг инициативы принятия данного законопроекта, имеющего не партийное, а ценностное измерение, объединятся все фракции Государственной Думы, и он будет принят», — заключил Владимир Легойда.

Русская линия