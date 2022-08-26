Советник экс-президента США Д. Трампа Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Анджела Стент заявили, что Ватикан отказывается в полной мере поддерживать Запад на Украине…

Foreign Affairs: Папа Римский Франциск близок к мнению России о вине НАТО за конфликт на Украине

Папа Римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации на Украине, пишут в статье для Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Анджела Стент, сообщает РИА Новости.

По их словам, позиция Москвы заключается в том, что США и другие западные страны ведут прокси-войну на Украине, и религиозный лидер католиков согласен с этой точкой зрения.

«На международном уровне убеждения <…> о НАТО и прокси-войне с Соединенными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных учёных до папы Римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что западные политики и аналитики продолжают спорить о вине Североатлантического альянса в эскалации конфликта. «Хотела ли Украина вступить в ЕС, НАТО или иметь двусторонние отношения с Соединенными Штатами — любое из этих усилий было бы оскорблением истории и достоинства России», — пишет FA.

В мае папа Римский Франциск заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу спецоперации. Папа признался, что затрудняется ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие Украине, но при этом выступил за отказ от гонки вооружений.

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