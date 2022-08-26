Бывший сенатор-республиканец США Ричард Блэк, который принимал непосредственное участие в войне во Вьетнаме и в последние годы резко критиковал американскую политику по отношению происходящему в Сирии, откровенно высказался по поводу того, почему украинские власти категорически отвергают любые мирные переговоры с Россией. Видео выступления политика появилось в украинских Телеграм-каналах.

По его словам, Вашингтон и его союзники хотят ослабить Россию, о чём они уже открыто говорят с высоких трибун. А потому американцев совершенно не интересует, какой ценой это обойдётся Украине. «Нам все равно сколько украинцев умрёт. Сколько умрёт женщин, детей, гражданских, военных. Нам всё равно. Это как великий футбольный матч, и мы хотим победить», — заявил Блэк.

По его словам, Россия не планировала вторжение на Украину, но вынуждена была реагировать на планы Киева. «Это видно по количеству войск, участвующих в нападении. Украина имела 250 тысяч, а Россия напала всего со 160 тысячами. Путин был вынужден напасть, чтобы предотвратить нападение Украины на Донбасс», — признал американский политик.

Он обратил внимание, что «Россия старается не наносить урон гражданским украинцам, так как считает их братьями-славянами». «В отличие от американских танков во Вьетнаме, российские останавливались перед мирной толпой в первые дни вторжения. Мы бы их просто раздавили в такой ситуации», — заявил Блэк.

Что же касается непримиримой позиции Украины по поводу мирных переговоров с Россией, то ждать от Киева здесь многого не стоит. «Украина не может принять решение про мир. Решение про мир может быть принято только в Вашингтоне, но пока мы хотим продолжать эти военные действия, мы будем воевать пока не умрёт последний украинец», — заключил американский политик.

Тем временем, на Украине продолжают воевать и погибать в том числе и американские граждане. Так в Госдепе США уже подтвердили, что на Донбассе был убит очередной американский наёмник. Им оказался Джошуа Алан Джонс из штата Теннесси, его документы были опубликованы в Интернете.

Русская линия