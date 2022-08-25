Русская Православная Церковь признала автокефалию Македонской Православной Церкви
Признание последовало после личной просьбы Сербского Патриарха Порфирия. На позицию Фанара в Москве в таких вопросах отныне обращать внимания не намерены…
25 августа 2022 года в ходе заседания Священного Синода Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом состоялось воистину историческое событие — Русская Православная Церковь без всяких оговорок и условий признала автокефалию Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии, которую македонцам ранее даровала Сербская Матерь-Церковь.
Характерно, что просьба о признании Македонской Церкви последовала в адрес Московского Патриарха со стороны Сербской Православной Церкви, хотя на Фанаре считают, что только Константинопольский Патриарх Варфоломей имеет право обращаться к Поместным Церквам с подобного рода посланиями. При этом Русская Православная Церковь признала Македонскую Церковь без всяких оговорок о её наименовании, как том настаивают греки.
По словам Патриарха Кирилла, 8 августа 2022 года он получил письмо от Святейшего Патриарха Сербского Порфирия, который выразил пожелание и просьбу к Русской Православной Церкви, «чтобы вы также упомянутую сейчас уже вполне каноническую Церковь приняли как юнейшую сестринскую автокефальную Православную Церковь, подавая таким способом пример и остальным Поместным Православным Церквам».
В свою очередь, Блаженнейший Архиепископ Охридский и Македонский Стефан также направил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо от 13 июля 2022 года с уведомлением об указанных «радостных событиях, которых Бог удостоил нашу Поместную Церковь».
В связи с этим Синод Русской Православной Церкви постановил:
1. Возблагодарить Господа Бога за состоявшееся на канонических началах разрешение вопроса о статусе Православной Церкви в Северной Македонии.
2. Признать Македонскую Православную Церковь — Охридскую Архиепископию автокефальной Церковью-Сестрой и вписать имя её Предстоятеля Блаженнейшего Архиепископа Охридского и Македонского Стефана в священные диптихи.
3. Выразить упование на то, что юнейшая в семье автокефальных Православных Церквей Македонская Православная Церковь — Охридская Архиепископия будет твёрдо хранить в чистоте и непорочности святую православную веру и соблюдать верность православной канонической традиции.
4. Уведомить о состоявшемся решении Священного Синода Святейшего Патриарха Сербского Порфирия и Блаженнейшего Архиепископа Охридского и Македонского Стефана.
Таким образом, можно констатировать, что в свете потери Константинопольским Патриархом Варфоломеем какого-либо авторитета в православном мире в связи с его признанием украинских раскольников, Поместные Православные Церкви начали самостоятельно решать такие важные вопросы, как предоставление автокефалии и признание других Поместных Церквей. На позицию Фанара отныне они обращают никакого внимания.
Русская Православная Церковь признала автокефалию Македонской Православной Церкви Признание последовало после личной просьбы Сербского Патриарха Порфирия. На позицию Фанара в Москве в таких вопросах отныне обращать внимания не намерены...