Признание последовало после личной просьбы Сербского Патриарха Порфирия. На позицию Фанара в Москве в таких вопросах отныне обращать внимания не намерены…

25 августа 2022 года в ходе заседания Священного Синода Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом состоялось воистину историческое событие — Русская Православная Церковь без всяких оговорок и условий признала автокефалию Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии, которую македонцам ранее даровала Сербская Матерь-Церковь.

Характерно, что просьба о признании Македонской Церкви последовала в адрес Московского Патриарха со стороны Сербской Православной Церкви, хотя на Фанаре считают, что только Константинопольский Патриарх Варфоломей имеет право обращаться к Поместным Церквам с подобного рода посланиями. При этом Русская Православная Церковь признала Македонскую Церковь без всяких оговорок о её наименовании, как том настаивают греки.

По словам Патриарха Кирилла, 8 августа 2022 года он получил письмо от Святейшего Патриарха Сербского Порфирия, который выразил пожелание и просьбу к Русской Православной Церкви, «чтобы вы также упомянутую сейчас уже вполне каноническую Церковь приняли как юнейшую сестринскую автокефальную Православную Церковь, подавая таким способом пример и остальным Поместным Православным Церквам».

В свою очередь, Блаженнейший Архиепископ Охридский и Македонский Стефан также направил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо от 13 июля 2022 года с уведомлением об указанных «радостных событиях, которых Бог удостоил нашу Поместную Церковь».

В связи с этим Синод Русской Православной Церкви постановил:

1. Возблагодарить Господа Бога за состоявшееся на канонических началах разрешение вопроса о статусе Православной Церкви в Северной Македонии.

2. Признать Македонскую Православную Церковь — Охридскую Архиепископию автокефальной Церковью-Сестрой и вписать имя её Предстоятеля Блаженнейшего Архиепископа Охридского и Македонского Стефана в священные диптихи.

3. Выразить упование на то, что юнейшая в семье автокефальных Православных Церквей Македонская Православная Церковь — Охридская Архиепископия будет твёрдо хранить в чистоте и непорочности святую православную веру и соблюдать верность православной канонической традиции.

4. Уведомить о состоявшемся решении Священного Синода Святейшего Патриарха Сербского Порфирия и Блаженнейшего Архиепископа Охридского и Македонского Стефана.

Таким образом, можно констатировать, что в свете потери Константинопольским Патриархом Варфоломеем какого-либо авторитета в православном мире в связи с его признанием украинских раскольников, Поместные Православные Церкви начали самостоятельно решать такие важные вопросы, как предоставление автокефалии и признание других Поместных Церквей. На позицию Фанара отныне они обращают никакого внимания.

Русская линия