Из-за невозможности украинских архиереев прибыл в нынешних условиях в Москву Собор отложили на неопределённый срок…

Священный Синод Русской Православной Церкви в очередной раз перенёс сроки проведения Архиерейского Собора, сообщает Интерфакс.

«Поскольку международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, перенести его проведение на сроки, которые определить во благовремении», — говорится в журналах Синода.

Предполагается, что члены Синода промежуточно вернутся к этому вопросу не позднее синодального заседания в декабре текущего года.

17 апреля 2022 года Синод постановил, что, так как международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, сроки его проведения следует перенести на осенний или зимний период 2022 года, обсудив этот вопрос на летнем заседании Синода, которое и состоялось сегодня.

Одной из главных тем будущего Собора, безусловно, станет ситуация на Украине и вокруг Украинской Православной Церкви, которая на своём Соборе в Феофании заявила о своей полной независимости.

Русская линия