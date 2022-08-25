Предстоятель РПЦ обратил внимание, что кровь на Украине льётся уже почти восемь лет и все эти годы Церковь молится об окончании вооружённого конфликта…

25 августа 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу очередного заседания Священного Синода Русской Православной Церкви и во вступительном слове обратил внимание членов Синода на трагические события, которыми сегодня охвачен Донбасс и другие территории Украины.

«Мы заседаем в то время, когда на просторах Святой Руси, как вы знаете, не всё спокойно. Многие люди сегодня страдают, реально страдают, но эти страдания начались не сейчас, как некоторые утверждают, а продолжаются в течение последних восьми лет, — заявил Святейший Патриарх Кирилл, слова которого приводит Патриархия.Ru. — Очень многие люди на Донбассе действительно подвергались сильнейшему давлению, и всё это приводило их в состояние глубочайшего неудовлетворения. А там, где нарушается справедливость, всегда возникает сопротивление несправедливости, и вся эта уже восьмилетняя история сегодня значительно радикализировалась».

«Наша Церковь всегда несёт слово мира, примирения; другого слова у Церкви быть не может, — продолжил Предстоятель. — Но нельзя говорить „мир“, не говоря одновременно о справедливости. Мир без справедливости — это то, что цементирует и закрепляет человеческие страдания, и всякий мир без справедливости не является прочным, он не может существовать долго. Поэтому сегодня наши молитвы о том, чтобы и мир, и справедливость посетили тех, кто переживает действительно очень непростое время, кто испытывает личные страдания и кто разделяет страдания своего народа».

«Будем молиться о том, чтобы как можно быстрее завершились все эти события, чтобы мир и справедливость снизошли на землю Донбасса, чтобы возникли возможности для спокойного бытия людей, для дальнейшего экономического, духовного и культурного развития этих регионов», — добавил Святейший Владыка.

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