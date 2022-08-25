25 августа 2022 года в смешанном очно-дистанционном формате под председательством Святейшего Патриарха Кирилла состоялось очередное заседание Св. Синода Русской Православной Церкви, на котором был принят целый ряд важных кадровых решений, сообщает Патриархия.Ru.

Во время заседания члены Священного Синода заслушали сообщения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости иметь дополнительных викарных епископов.

По итогам обсуждения Синод постановил игумену Кириллу (Зинковскому), клирику Московской епархии, быть викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Звенигородский». При этом отец Кирилл также был освобождён от управления Николо-Угрешской духовной семинарией и Николо-Угрешским ставропигиальным мужским монастырём и назначен ректором Московской духовной академии вместо епископа Звенигородского Феодорита, который стал викарным епископом Тульской епархии с титулом «Веневский».

Исполняющим обязанности наместника Николо-Угрешского монастыря Священный Синод назначил митрополита Каширского Феогноста и поручил ему представить кандидатуру на должность наместника указанной обители к следующему заседанию Священного Синода.

Исполняющим обязанности ректора Николо-Угрешской духовной семинарии в дополнение к несомым послушаниям Синод назначил председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерея Максима Козлова. Синод также постановил отцу Максиму представить кандидатуру на должность ректора Николо-Угрешской семинарии к следующему заседанию Священного Синода.

Ещё одним викарием Святейшего Патриарха Синод постановил быть епископу Зарайскому Константину, викарию митрополита Крутицкого и Коломенского, с освобождением его от должности ректора Коломенской духовной семинарии и выражением ему благодарности за понесённые труды. Также Священный Синод поручил епископу Зарайскому Константину возглавить создаваемый миссионерский отдел Московской епархии.

Члены Синода имели суждение о работе Отдела внешних церковных связей и в целях усиления координации участия зарубежных учреждений Русской Православной Церкви во внешней церковной деятельности Священный Синод постановил передать функции Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, упразднив последнее, в ведение Синодального Отдела внешних церковных связей, для чего образовать в его структуре соответствующий секретариат.

Члены Синода поручили председателю ОВЦС митрополиту Волоколамскому Антонию подготовить и внести на утверждение Священного Синода необходимые изменения и дополнения в уставе Отдела.

Кроме того Синод назначил заместителем председателя ОВЦС протоиерея Николая Лищенюка с временным сохранением за ним должности настоятеля Подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах (Чешская Республика), представителя Русской Православной Церкви при Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

При этом члены Синода удовлетворили прошение протоиерея Николая Балашова об освобождении от должности заместителя председателя ОВЦС, выразив ему благодарность за понесенные труды, и благословил ему продолжить деятельность в сфере внешних церковных связей в качестве советника Патриарха Московского и всея Руси. Секретаря Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерея Игоря Якимчука Синод постановил назначить исполняющим обязанности заместителя председателя ОВЦС.

Во время заседания члены Священного Синода заслушали рапорт председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами священника Олега Овчарова о назначении ему первого заместителя. По итогам обсуждения члены Синода постановили назначить первым заместителем председателя указанного отдела протоиерея Константина Татаринцева.

Члены Синода также заслушали рапорт председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения о назначении ему заместителя. Заместителем председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации назначен игумен Иоанн (Рубин).

Синод заслушал рапорт председателя Синодальной богослужебной комиссии митрополита Петрозаводского и Карельского Константина о назначении на вакантную должность секретаря Комиссии доцента Московской духовной академии, председателя богослужебных комиссий Московской митрополии и Сергиево-Посадской епархии игумена Иоанна (Самойлова). Решением Синода игумен Иоанн (Самойлов) назначен секретарем Синодальной богослужебной комиссии.

По просьбе главы Казахстанского митрополичьего округа митрополита Астанайского и Казахстанского Александра Синод освободил епископа Каскеленского Геннадия, викария Астанайской епархии, от должности ректора Алма-Атинской духовной семинарии с благодарностью за понесённые труды. Временное исполнение обязанностей ректора Алма-Атинской духовной семинарии Синод возложил на митрополита Астанайского и Казахстанского Александра.

Также члены Синода заслушали прошение епископа Гурьевского Игнатия, викария Кемеровской епархии, о почислении на покой по состоянию здоровья и приняли решение удовлетворить эту просьбу. Викарием Кемеровской епархии с титулом «Гурьевский» Синод постановил быть Преосвященному Даниилу, епископу Оричевскому, викарию Вятской епархии.

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