Польские архиереи вновь заявили, что считают Думенко и его «епископов» самосвятами и мирянами в рясах…

23 августа 2022 года Польская Православная Церковь выступила с официальным заявлением, в котором вновь отказалась признать законность епископских и священнических хиротоний так называемой «ПЦУ», сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на Orthodox.pl.

В документе отмечается, что сама структура Думенко не соответствует условиям каноничности, а на Украине должна быть одна автокефальная Церковь. Также Польская Церковь заявила о том, что автокефалия должна быть предоставлена всей Церкви на Украине, а не «группе отступников».

«Принципиальным сомнением остаётся законность священнических и епископских хиротоний, в том числе так называемого „главы Православной церкви Украины“, совершённых в 1992 — 2018 годах бывшим митрополитом Киевским и всея Украины Филаретом (Денисенко). Бывший митрополит Филарет решением Русской Православной Церкви в 1992 году был лишён архиерейского и священнического рукоположения как отступник от монашеских обетов. В 1997 году в результате своих действий, нарушающих канонические нормы, возвращён в состояние мирянина. Вышеуказанные решения были одобрены всеми Поместными Православными Церквами. Лишённый рукоположения человек не может и не имеет права даровать его другим», — говорится в заявлении.

Согласно документу, каноническое положение «ПЦУ» имеет неутешительные догматические последствия.

«Таинства, совершаемые мирянами, не могут считаться действительными! Затянувшийся неформальный статус „ПЦУ“ вызывает тревогу и непонимание среди верующих, а также во всей Православной Церкви. В связи с изложенным Польская Автокефальная Православная Церковь неоднократно призывала и призывает к созыву Собрания глав Поместных Православных Церквей в духе любви, смирения и понимания», — отмечают в заявлении, распространяемом Варшавской Митрополией.

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