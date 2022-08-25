25 августа 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу очередного заседания Священного Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 62

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о даровании Сербской Православной Церковью автокефалии Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии.

Справка:

Священный Синод в заседании от 27 мая 2022 года (журнал № 43) с благодарением Богу принял известие о состоявшемся 16 мая восстановлении общения Сербского Патриархата с Македонской Православной Церковью — Охридской Архиепископией в статусе автономной Церкви, который был предоставлен ей в 1959 году. Также сообщалось, что Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви 15−21 мая 2022 года в ответ на ходатайство Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии единогласно благословил ее автокефалию.

5 июня 2022 года в кафедральном храме святого Архангела Михаила в Белграде Святейший Патриарх Сербский Порфирий и Блаженнейший Архиепископ Охридский и Македонский Стефан совершили Божественную литургию в сослужении иерархов Сербской Православной Церкви и Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии. По окончании литургии Святейший Патриарх Порфирий, исполняя решение Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви, торжественно вручил Блаженнейшему Архиепископу Охридскому и Македонскому Стефану Томос, подтверждающий автокефалию Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии.

О состоявшемся событии Святейший Патриарх Сербский Порфирий сообщил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в письме от 8 августа 2022 года, выразив пожелание и просьбу к Русской Православной Церкви, «чтобы вы также упомянутую сейчас уже вполне каноническую Церковь приняли как юнейшую сестринскую автокефальную Православную Церковь, подавая таким способом пример и остальным Поместным Православным Церквам».

Блаженнейший Архиепископ Охридский и Македонский Стефан также направил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо от 13 июля 2022 года с уведомлением об указанных «радостных событиях, которых Бог удостоил нашу Поместную Церковь».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Возблагодарить Господа Бога за состоявшееся на канонических началах разрешение вопроса о статусе Православной Церкви в Северной Македонии.

2. Признать Македонскую Православную Церковь — Охридскую Архиепископию автокефальной Церковью-Сестрой и вписать имя ее Предстоятеля Блаженнейшего Архиепископа Охридского и Македонского Стефана в священные диптихи.

3. Выразить упование на то, что юнейшая в семье автокефальных Православных Церквей Македонская Православная Церковь — Охридская Архиепископия будет твердо хранить в чистоте и непорочности святую православную веру и соблюдать верность православной канонической традиции.

4. Уведомить о состоявшемся решении Священного Синода Святейшего Патриарха Сербского Порфирия и Блаженнейшего Архиепископа Охридского и Македонского Стефана.

ЖУРНАЛ № 63

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о ситуации на Украине и о помощи беженцам и пострадавшим мирным людям на Украине и Донбассе.

Справка:

C февраля 2022 года при координации общецерковного штаба помощи при Синодальном отделе по благотворительности и социальному служению (СОЦБСС) и на базе епархиальных штабов помощи организована помощь беженцам с Украины и Донбасса, а также пострадавшим мирным жителям, оставшимся в зоне конфликта. Предыдущий отчет о проделанной работе был представлен Священному Синоду в его заседании от 27 мая 2022 года (журнал № 30).

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В СОЦБСС к 15 августа собрано свыше 225 млн рублей для помощи беженцам и людям, пострадавшим в зоне конфликта. Гуманитарная помощь закуплена и направлены в российские регионы и зону конфликта на 188,5 млн рублей (из них за отчетный период с 27 мая 2022 года — более 100 млн рублей).

В епархиях на территории России к 15 августа было собрано, закуплено и передано беженцам и пострадавшим мирным жителям свыше 2150 тонн (из них за отчетный период — более 700 тонн) гуманитарной помощи. В том числе 1300 тонн (из них за отчетный период — 550 тонн) направлено в Бердянскую, Горловскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую епархии. В Крымской митрополии организован Центр гуманитарных чрезвычайных операций для доставки гуманитарной помощи в зону конфликта.

Всего епархиями России была оказана помощь около 105 тысячам беженцам и 185 тысячам мирным жителям в зоне конфликта.

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В приграничных епархиях продолжают работать церковные штабы помощи беженцам. В Белгородском церковном штабе помощи беженцам с марта приняли более 14 000 обращений, в Ростовском гуманитарном центре — более 10 000 обращений, в гуманитарных центрах Воронежской епархии — свыше 11 000 обращений, в гуманитарных центрах Шахтинской епархии — более 7000, в Симферопольском гуманитарном центре — около 9000 обращений беженцев. В церковный штаб адресной помощи в Москве с марта по август обратились свыше 18 200 беженцев (в том числе за отчетный период — 13 700 человек).

Многие монастыри и храмы России, Украины и Донбасса, а также некоторые монастыри и приходы Русской Православной Церкви в Германии и Великобритании приняли беженцев на проживание (всего беженцы были размещены в 55 церковных учреждениях).

Продолжает действовать церковная горячая линия социальной помощи «Милосердие» (свыше 6000 звонков, около 30% связаны с помощью беженцам).

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Центральная клиническая больница Московской Патриархии имени святителя Алексия, митрополита Московского, продолжает оказывать комплексную помощь жителям зоны конфликта. Жители зоны конфликта проходят лечение в стационарах и амбулатории больницы в Москве и ее филиале в городе Жуковском Московской области. Для пациентов с ампутированными конечностями начала оказываться медико-социальная помощь, включая хирургическое лечение для подготовки к протезированию, подбор протеза и адаптацию. Еженедельно врачи-добровольцы эвакуируют из зоны конфликта на автомобилях больницы пациентов, которые нуждаются в стационарном лечении. Добровольческие врачебно-сестринские бригады, состоящие из сотрудников больницы и добровольцев, осуществляют еженедельные выезды в зону конфликта для оказания медицинской помощи на местах.

Группа медиков-добровольцев продолжает оказывать помощь раненым в Горловской городской больнице и в Мариуполе. Также врачи-добровольцы помогали оперировать тяжелобольных в Луганской клинической больнице. Во время июльской гуманитарной поездки СОЦБСС в Северодонецк врач-волонтер больницы принимал людей в городе. В июле больница святителя Алексия открыла врачебный кабинет в Мелитополе.

Продолжают действовать краткосрочные курсы Учебного центра больницы святителя Алексия и СОЦБСС для подготовки добровольцев, желающих помогать раненым. К 13 августа курсы окончили 416 человек (в том числе за отчётный период — 342 человека). Всего на курсы по уходу за ранеными было подано 1208 заявок (в том числе за отчётный период — 349 заявок). Курсы были также организованы для добровольцев в Горловке, Донецке, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Больничные добровольцы, подготовленные в рамках упомянутых курсов, десятидневными вахтами направляются для ухода за больными и ранеными в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону (до 3 человек), в больницу интенсивного лечения Мариуполя (от 6 до 8 человек), а также в Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов с гериатрическим отделением № 1 Мариуполя. В Ростове-на-Дону также сформирована и обучена группа местных добровольцев (15 человек).

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Представители СОЦБСС и больницы святителя Алексия в июле побывали с гуманитарной миссией в Луганске и Северодонецке: посетили больницу, оказали адресную и первую медицинскую помощь тем, кто долгое время провел в подвалах, передали гуманитарную помощь жителям Северодонецка и Лисичанска.

При Христорождественском храме Северодонецка, Свято-Николаевском и Свято-Митрофановском храмах Лисичанска при поддержке СОЦБСС организованы полевые кухни. Ежедневно горячее питание получают до 700 человек.

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На Украине также организована помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. В епархиях проходит постоянный сбор помощи. Регулярную помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям оказывают украинские православные благотворительные фонды. Фонд митрополита Киевского Онуфрия «Мир Вам» передавал гуманитарную помощь мирным жителям в города Днепр и Харьков, а также в Винницкую, Житомирскую, Киевскую и Херсонскую область. Одесская епархия с апреля передала 45 тонн питьевой воды жителям Николаева.

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В настоящее время ведется работа по организации помощи епархиям Донбасса в восстановлении храмов, пострадавших от обстрелов.

Прорабатываются возможные направления помощи воскресным, а также среднеообразовательным школам Донбасса и сопредельных территорий.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Выразить благодарность всем трудящимся и жертвующим для помощи беженцам и пострадавшим мирным людям, оставшимся в зоне конфликта.

3. С целью дальнейшей координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта, сформировать подотчетную Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Межведомственную рабочую группу в составе (по должности):

а) митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, — председатель;

б) митрополит Екатеринбургский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации;

в) епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению;

г) епископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, — секретарь;

д) протоиерей Николай Балашов — советник Межведомственной группы;

е) священник Олег Овчаров, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, протопресвитер военного и морского духовенства;

ж) иеромонах Ермоген (Бурыгин), председатель Финансово-хозяйственного управления;

з) В.Р.Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с общество и СМИ.

4. Синодальным и иным общецерковным учреждениям координировать свою деятельность на упомянутых территориях с Межведомственной рабочей группой, а ее председателю — по согласованию с Патриархом Московским и всея Руси — привлекать к деятельности рабочей группы руководителей общецерковных структур (или, по согласованию с ними, их представителей) по мере возникновения профильных вопросов.

5. Председателю Межведомственной рабочей группы регулярно докладывать о ее работе Патриарху Московскому и всея Руси.

ЖУРНАЛ № 64

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Первосвятительском визите в пределы Белорусского Экзархата.

Справка:

С 4 по 6 июня 2022 года состоялся визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в Белоруссию.

4 июня Святейший Патриарх по прибытии в Минск посетил площадь Победы в центре города и принял участие в церемонии возложения венка к Монументу Победы.

По окончании церемонии Святейший Владыка посетил Представительство Патриарха Московского и всея Руси в Белорусском экзархате, где, в сослужении митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, и митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии, совершил чин малого освящения храма равноапостольных Мефодия и Кирилла.

Затем Святейший Патриарх направился в Свято-Духов кафедральный собор г. Минска, где, после возложения цветов к установленному у собора памятнику первому Патриаршему экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету (Вахромееву), совершил в соборе утреню воскресного всенощного бдения в сослужении: митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси; митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии; архиепископа Гродненского и Волковысского Антония; епископа Молодечненского и Столбцовского Павла; сонма духовенства.

В храме присутствовали: государственный секретарь Союзного государства Д.Ф. Мезенцев; уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь А.А. Румак; Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Б.В. Грызлов; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, заместитель государственного секретаря Союзного государства В.И. Сиренко.

5 июня, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора, день памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, Предстоятель Русской Православной Церкви посетил г. Полоцк, ставший центром празднования 1030-летия со дня основания Полоцкой епархии, и возглавил Божественную литургию в Полоцком Спасо-Евфросиниевском женском монастыре. За Литургией была совершена хиротония архимандрита Евсевия (Тюхлова) во епископа Слуцкого и Солигорского.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор; архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий; архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий; архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний; архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн; архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан; архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний; епископ Бобруйский и Быховский Серафим; епископ Туровский и Мозырский Леонид; епископ Молодечненский и Столбцовский Павел; епископ Лидский и Сморгонский Порфирий; епископ Светлогорский Амвросий, викарий Гомельской епархии; епископ Пинский и Лунинецкий Георгий; сонм духовенства.

За богослужением молились: заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского монастыря г. Москвы игумения Иулиания (Каледа), настоятельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря игумения Евдокия (Левшук) и насельницы обители, настоятельница Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря г. Москвы игумения Викторина (Перминова), настоятельницы женских монастырей Белорусской Православной Церкви. Также в храме присутствовали представители руководства Союзного государства, государственной власти Белоруссии, местных властей и общественности.

Далее Святейший Владыка посетил Спасо-Преображенскую церковь Спасо-Евфросиниевского монастыря, где осмотрел фрески XII века и побывал в келии преподобной Евфросинии.

6 июня во Дворце независимости в Минске состоялась встреча Святейшего Патриарха с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Во встрече принял участие Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Затем Предстоятель Русской Церкви отбыл в Москву.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Белорусской Православной Церкви.

3. Выразить признательность Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко, а также Патриаршему экзарху всея Беларуси митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 65

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории России.

Справка:

Со времени предшествующего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Русской Православной Церкви:

19 июня 2022 года — Пензенскую;

21 июня 2022 года — Одинцовскую;

25−26 июня 2022 года — Новороссийскую;

2−3 июля 2022 года — Калининградскую;

11−12 июля и 13 августа 2022 года — Санкт-Петербургскую.

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19 июня 2022 года, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, Святейший Патриарх прибыл с однодневным Первосвятительским визитом в Пензенскую митрополию.

Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Спасский собор г. Пензы, где поклонился чтимой Казанской-Пензенской иконе Божией Матери и честным мощам святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского.

Затем Святейший Патриарх возглавил великое освящение возрожденного Спасского собора и совершение Божественной литургии в сослужении: митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии; митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима; митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина; митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина; архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима; епископа Сердобского и Спасского Митрофана; архимандрита Алексия (Турикова), личного секретаря Святейшего Патриарха Кирилла; духовенства Пензенской митрополии.

На богослужении присутствовали: заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Ю. Кузнецова; полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе И.А. Комаров; уполномоченный при Президенте России по правам ребенка М.А. Львова-Белова; губернатор Пензенской области О.В. Мельниченко; председатель Законодательного Собрания Пензенской области В.К. Лидин; представители федеральной, региональной и местной власти, региональной общественности.

Затем в Пензенском епархиальном управлении состоялась беседа Святейшего Патриарха с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе И.А. Комаровым, губернатором Пензенской области О.В. Мельниченко и главой Пензенской митрополии митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом.

После встречи Его Святейшество посетил Успенский собор г. Пензы, где совершил молитву у мест погребения архиепископа Серафима (Тихонова) и архиепископа Феодосия (Погорского) за алтарем собора.

В завершение визита Святейший Патриарх посетил образовательный центр — арт-поместье «Новые берега», — расположенный в селе Богословка недалеко от Пензы, и побеседовал с резидентами центра.

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21 июня 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского Министерства обороны России, расположенный в поселке Новый городского округа Красногорск Московской области.

На территории госпиталя Святейшего Владыку встречали: заместитель министра обороны России Т.В. Иванов; начальник Главного медицинского управления Министерства обороны Д.В. Тришкин; начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы А.В. Есипов; епископ Одинцовский и Красногорский Фома.

Предстоятель Русской Православной Церкви проследовал в госпитальный храм в честь святителя Луки, архиепископа Крымского. Совершив молитву, Святейший Патриарх приветствовал собравшихся и передал в дар храму икону Архистратига Божия Михаила.

Затем Его Святейшество направился в Многопрофильный хирургический центр, где посетил палаты реанимационного и терапевтического отделений и поклонился мироточащей иконе Божией Матери «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»).

В фойе первого этажа состоялась встреча Святейшего Патриарха с пациентами и персоналом госпиталя. Святейший Владыка обратился к собравшимся со словом, в котором подчеркнул особенности воинского подвига, основанного на преодолении ради ближних страха быть убитыми или ранеными.

В дар госпиталю Его Святейшество передал икону великомученика Георгия Победоносца, а пациентам, проходящим лечение в госпитале, — подарочные наборы, включающие икону Христа Спасителя, Евангелие от Марка и молитвослов православного воина.

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25 июня 2022 года Святейший Патриарх Кирилл прибыл в город Новороссийск (Новороссийская епархия Кубанской митрополии), где совершил чин великого освящения новопостроенного храма в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, после чего возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме в сослужении: митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии; митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория; архиепископа Майкопского и Адыгейского Тихона; епископа Сочинского и Туапсинского Германа; епископа Новороссийского и Геленджикского Феогноста; епископа Тихорецкого и Кореновского Стефана; епископа Ейского и Тимашевского Павла; епископа Армавирского и Лабинского Василия; архимандрита Алексия (Турикова), личного секретаря Святейшего Патриарха Кирилла; духовенства Новороссийской епархии.

В храме присутствовали: член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г. Ярошук; прокурор Краснодарского края С.В. Табельский; мэр Новороссийска А.В. Кравченко.

На следующий день 26 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших, Его Святейшество совершил чин великого освящения новопостроенного кафедрального собора в честь апостола Андрея Первозванного г. Геленджика и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме в сослужении того же собора архипастырей.

В храме присутствовали: полномочный представитель Президента России в Южном федеральном округе В.В. Устинов; министр промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров; генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» С.В. Чемезов; глава администрации Краснодарского края В.И. Кондратьев; руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом В.В. Яковенко; член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации А.Г. Ярошук; представители местной власти и общественности.

В тот же день в Духовно-просветительском центре Андреевского кафедрального собора состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с полномочным представителем Президента России в Южном федеральном округе В.В. Устиновым, главой администрации Краснодарского края В.И. Кондратьевым, главой Кубанской митрополии митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Григорием и епископом Новороссийским и Геленджикским Феогностом.

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2 июля 2022 года Святейший Патриарх прибыл в Калининград, где в тот же день возглавил собрание духовенства Калининградской митрополии и выступил с сообщением о жизни митрополии.

В президиуме собрания также находились: митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии; архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим; епископ Черняховский и Славский Николай.

Вечером того же дня Святейший Патриарх совершил утреню воскресного всенощного бдения в кафедральном соборе Христа Спасителя г. Калининграда в сослужении упомянутых Преосвященных. На богослужении присутствовал член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г. Ярошук. В храме молились священнослужители, участвовавшие в собрании духовенства Калининградской митрополии, настоятельницы и насельницы женских монастырей, православные добровольцы, курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

3 июля, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх совершил чин великого освящения новопостроенного храма равноапостольных Кирилла и Мефодия на пересечении проспекта Мира и улицы Катина в Калининграде и возглавил Божественную литургию в новоосвященной церкви в сослужении того же собора архипастырей.

В храме присутствовали: губернатор Калининградской области А.А. Алиханов; член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г. Ярошук; председатель Законодательного Собрания Калининградской области А.М. Кропоткин; представители федеральной, региональной и местной власти, региональной общественности, православные добровольцы, курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, сестры милосердия Калининградской епархии.

По окончании литургии состоялось краткое общение Его Святейшества с курсантами Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ф.Ф. Ушакова во главе с заместителем начальника училища по военно-политической работе капитаном I ранга Ю.П. Гориным.

После этого прошла встреча Святейшего Патриарха с губернатором Калининградской области А.А. Алихановым и архиепископом Калининградским и Балтийским Серафимом.

В завершение поездки Святейший Владыка посетил новопостроенный храм праведных Богоотец Иоакима и Анны в поселке Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области.

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12 июля 2022 года, в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, Святейший Патриарх посетил Санкт-Петербург и возглавил Божественную литургию в историческом кафедральном соборе апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости в сослужении: митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия; митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии; епископа Выборгского и Приозерского Игнатия; епископа Кронштадтского Назария, наместника Александро-Невской лавры; епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава; епископа Гатчинского и Лужского Митрофана; епископа Петергофского Силуана, ректора Санкт-Петербургской духовной академии; архимандрита Алексия (Турикова), личного секретаря Святейшего Патриарха Кирилла; духовенства Санкт-Петербургской митрополии.

На богослужении присутствовали: губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.С. Макаров, директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга В.В. Кириллов.

По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл вознес молитву у могилы Петра I.

В этот же день Святейший Патриарх посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, где в Троицком соборе поклонился честным мощам благоверного князя Александра Невского и чтимой иконе Божией Матери «Скоропослушница Невская», после чего на Никольском кладбище лавры совершил литию на могиле своего духовного наставника приснопамятного митрополита Никодима (Ротова) и вознес молитву у могилы протоиерея Николая Гундяева, своего старшего брата. Затем Его Святейшество направился на Большеохтинское кладбище Санкт-Петербурга, где совершил литию в Никольском храме по своим родителям — протоиерею Михаилу и Раисе.

13 августа 2022 года, в день памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия (Шеина) и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова, Святейший Патриарх прибыл в Санкт-Петербург, где в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича посетил памятный вечер, посвященный 100-летию мученической кончины священномученика Вениамина.

На мероприятии присутствовали: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор; епископ Выборгский и Приозерский Игнатий; епископ Кронштадтский Назарий, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры; епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, епископ Петергофский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии; духовенство Санкт-Петербургской митрополии.

Святейший Патриарх, открывая мероприятие, обратился к его участникам с Первосвятительским словом, посвященным эпохе гонений на Церковь, жизни священномученика Вениамина (Казанского), 100-летию подвига этого святителя и других новомучеников и исповедников Церкви Русской.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Калининградской, Кубанской, Пензенской и Санкт-Петербургской митрополий.

3. Выразить признательность митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму, митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Григорию, архиепископу Калининградскому и Балтийскому Серафиму, епископу Одинцовскому и Красногорскому Фоме, полномочному представителю Президента РФ в Приволжском федеральном округе И.А. Комарову, полномочному представителю Президента РФ в Южном федеральном округе В.В. Устинову, губернатору Калининградской области А.А. Алиханову, губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Беглову, губернатору Пензенской области О.В. Мельниченко, а также начальнику Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского Министерства обороны России генерал-майору медицинской службы А.В. Есипову — за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 66

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о перенесении сроков Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.

Справка:

17 апреля 2022 года Священный Синод постановил, «в связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, перенести сроки его проведения на осенний или зимний период 2022 года» и, при этом, «о сроках Архиерейского Собора иметь суждение на летнем заседании Священного Синода».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поскольку международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, перенести его проведение на сроки, которые определить во благовремении, промежуточно вернувшись к этому вопросу не позднее заседания Священного Синода в декабре сего года.

ЖУРНАЛ № 67

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о работе Высшего Церковного Совета в первой половине 2022 года.

Справка:

В соответствие с пунктом 19 Положения о Высшем Церковном Совете Священный Синод раз в полгода заслушивает доклад Святейшего Патриарха о работе Высшего Церковного Совета. В первой половине 2022 года состоялось одно заседание Высшего Церковного Совета (18 марта), в ходе которого обсуждались координация деятельности синодальных учреждений, текущие вопросы церковной жизни, а также исполнение определений Архиерейского Собора и Священного Синода, Патриарших указов и распоряжений. Высший Церковный Совет обсудил концепцию становления военного духовенства, ход внедрения системы дистанционного образования в семинариях, работу системы повышения квалификации духовенства.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить решения Высшего Церковного Совета, принятые в первой половине 2022 года.

ЖУРНАЛ № 68

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Тульского и Ефремовского Алексия о назначении ему викарного епископа.

Справка:

В своем прошении Преосвященный митрополит Алексий сообщает, что: «Развитие всех сторон церковной жизни и направлений приходской деятельности требуют ежедневной заботы и пристального внимания епархиального архиерея. За 7 лет с момента образования Тульской митрополии и учреждения Тульской и Ефремовской епархии количество приходов в ней увеличилось на 40%, образовано 4 новых благочиния.

В 1924 году, в Веневе, в одном из древнейших городов Тульской области, Святейшим Патриархом Московским и всея России Тихоном было учреждено Веневское викариатство с назначением викарным епископом Преосвященного Флавиана (Сорокина), впоследствии исповедника и мученика за веру, расстрелянного в ноябре 1937 года. В 1933 году викариатство было упразднено.

Почтительно испрашиваю Вашего Первосвятительского Патриаршего благословения на возобновление Веневского викариатства Тульской епархии и назначение викарного епископа Тульской епархии с титулом «Веневский»".

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Епископом Веневским, викарием Тульской епархии быть епископу Звенигородскому Феодориту, с освобождением его от обязанностей ректора Московской духовной академии с благодарностью за понесенные труды.

2. Ректором Московской духовной академии быть игумену Кириллу (Зинковскому), с освобождением его от обязанностей ректора Николо-Угрешской духовной семинарии и наместника Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря с благодарностью за понесенные труды.

3. Исполняющим обязанности наместника Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря назначить Преосвященного митрополита Каширского Феогноста.

4. Преосвященному митрополиту Феогносту представить кандидатуру на должность наместника Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря к следующему заседанию Священного Синода.

5. Исполняющим обязанности ректора Николо-Угрешской духовной семинарии, в дополнение к несомым послушаниям, назначить протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви.

6. Протоиерею Максиму Козлову представить кандидатуру на должность ректора Николо-Угрешской семинарии к следующему заседанию Священного Синода.

ЖУРНАЛ № 69

СЛУШАЛИ:

Сообщение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости иметь еще одного викарного епископа.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Звенигородский» быть игумену Кириллу (Зинковскому), клирику Московской епархии.

2. Место наречения и хиротонии игумена Кирилла (Зинковского) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 70

СЛУШАЛИ:

Сообщение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости иметь еще одного викарного епископа.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященному Константину, епископу Зарайскому, викарию митрополита Крутицкого и Коломенского, быть викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, с освобождением его от должности ректора Коломенской духовной семинарии и выражением ему благодарности за понесенные труды.

2. Поручить Преосвященному епископу Зарайскому Константину возглавить создаваемый миссионерский отдел Московской епархии.

3. Ректором Коломенской духовной семинарии назначить протоиерея Вадима Суворова, заведующего кафедрой истории указанной семинарии.

ЖУРНАЛ № 71

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного епископа Гурьевского Игнатия, викария Кемеровской епархии, в котором он сообщает об ухудшении своего здоровья.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Епископа Гурьевского Игнатия почислить на покой по состоянию здоровья, определив ему местом пребывания г. Москву.

2. Викарием Кемеровской епархии с титулом «Гурьевский» быть Преосвященному Даниилу, епископу Оричевскому, викарию Вятской епархии.

ЖУРНАЛ № 72

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Казахстанского митрополичьего округа, о положении дел в Алма-Атинской духовной семинарии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященного епископа Каскеленского Геннадия, викария Астанайской епархии, освободить от должности ректора Алма-Атинской духовной семинарии с благодарностью за понесенные труды.

2. Временное исполнение обязанностей ректора Алма-Атинской духовной семинарии возложить на Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главу Казахстанского митрополичьего округа.

ЖУРНАЛ № 73

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 17 августа 2022 года (№№ 30−58).

ЖУРНАЛ № 74

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшемся заседании Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 21 мая 2022 года (№№ 18−32).

ЖУРНАЛ № 75

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о промежуточных результатах работы комиссии по вопросу о статусе Виленской епархии.

Справка:

Священный Синод 27 мая 2022 года, заслушав рапорт Преосвященного митрополита Виленского и Литовского Иннокентия, учредил комиссию во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси для изучения вопроса о статусе Виленской епархии (журнал № 36) и определил результаты работы комиссии представить на рассмотрение Священного Синода.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Продолжить работу комиссии с учетом предложений, высказанных Патриархом и членами Священного Синода.

ЖУРНАЛ № 76

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно ходатайств епархиальных Преосвященных о включении новых имен в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Справка:

Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: «В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных исследований, проведенных Синодальной комиссией по канонизации святых» (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских).

***

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий от имени архиерейского совета Санкт-Петербургской митрополии ходатайствует о включении в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имени протоиерея Михаила Союзова.

Михаил Феодорович Союзов родился 12 мая 1869 года в Новгородской губернии в семье священника Новгородской епархии.

В 1889 году Михаил Союзов окончил Новгородскую духовную семинарию, в 1893 году — Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия. По ходатайству святого праведного Иоанна Кронштадтского Михаил был определен на должность псаломщика Андреевского собора Кронштадта. В сентябре 1893 года он вступил в брак с дочерью диакона Андреевского собора Антониной Стефановской. 10 октября 1893 года Михаил был рукоположен в сан диакона, а 28 апреля 1895 года — во священника. В том же году по представлению святого Иоанна Кронштадтского отец Михаил был переведен на должности настоятеля Александро-Невской церкви во 2-м Кадетском корпусе и законоучителя корпуса. Его усердное и безупречное многолетнее служение во 2-ом Кадетском корпусе было отмечено многими церковными и гражданскими наградами.

Во время Первой мировой войны трудами, в том числе, отца Михаила в Кадетском корпусе были открыты лазарет для раненых воинов и приют для детей раненых и убитых офицеров. Помощью раненым воинам занималась и супруга отца Михаила, служившая сестрой милосердия при одном из госпиталей Санкт-Петербурга.

Революционные события октября 1917 года прервали служение отца Михаила в Александро-Невской церкви, поскольку кадетский корпус был закрыт. 30 июня 1918 году отец Михаил был переведен на освободившуюся священническую вакансию во Введенской церкви на Петроградской стороне, а 19 июля 1919 года определен настоятелем Князь-Владимирского собора. 22 февраля 1920 года Общим благочинническим собранием духовенства и представителей от мирян единогласно избран благочинным 8-го Петроградского округа.

По благословению митрополита Петроградского Вениамина в декабре 1920 года при настоятельстве протоиерея Михаила Союзова в Князь-Владимирском соборе был освящен придел в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, — впервые после постановления Всероссийского Церковного Собора 1917−1918 гг. об установлении этого празднования во второе воскресенье после Пятидесятницы.

Протоиерей Михаил Союзов был впервые арестован через неделю после объявления «Красного террора», 13 сентября 1918 года, по ордеру из Чрезвычайной следственной комиссии без предъявления обвинений. Спустя месяц был освобожден. Обвинения ему так и не предъявили.

В ходе развернутой властями кампании по изъятию церковных ценностей 19 апреля 1922 года в Князь-Владимирском соборе произошли волнения. Вопреки призывам настоятеля, некоторыми прихожанами изъятию было оказано противодействие. 20 мая 1922 года протоиерей Михаил Союзов был арестован.

Отцу Михаилу предъявили обвинение в том, что он «заведомо зная, что послания митрополита по своему содержанию призывают к противодействию исполнению декрета советской власти, распространял таковые среди своих приходов и верующих, результатом чего явились массовые волнения, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 119 и 69 Угол. Код.». В своих показаниях отец Михаил опроверг предъявленные ему обвинения и старался убедить судей в невиновности митрополита Вениамина в происходивших в Петрограде волнениях. На допросе 20 мая 1922 года отец Михаил показал: «Официального распоряжения о распространении этих писем среди верующего народа Владыка Митрополит не отдавал… я в великую Пятницу, после выноса плащаницы, обратился к многочисленным богомольцам с кратким словом, в котором призывал их к любви, миру, кротости, незлобию, сказал им что мы сейчас больше всего должны пожалеть голодающих братий наших. В заключение я убедительно просил прихожан жертвовать свои ценности для выкупа собранных ценностей». Допрос протоиерея Михаила Союзова на суде состоялся 17 июня. На вопрос обвинения о причинах рассылки им послания настоятелям благочиния он пояснил: «Я посредник между духовенством и митрополитом, и смотрел как на обязанность информировать духовенство об особо выдающихся событиях церковной жизни .. я повторяю и решительно утверждаю, что никакого официального и словесного распоряжения от Владыки не было».

Протоиерей Михаил вину не признал, при этом, пытаясь отвести обвинение от митрополита Вениамина, подтвердил, что по собственной воле разослал письмо по приходам вверенного ему благочиния, в целях информирования, но не для агитации.

5 июля 1922 года протоиерей Михаил Союзов был приговорен к 3 годам тюремного заключения строгой изоляции. 19 октября 1922 года он скончался в тюремной больнице. Похоронен отец Михаил на Смоленском кладбище, недалеко от часовни святой блаженной Ксении Петербургской.

Память протоиерея Михаила Союзова почитается современниками. Усердием клира и прихожан храма Смоленской иконы Божией Матери могила отца Михаила приведена в порядок, установлен крест и памятная табличка.

***

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл от имени архиерейского совета Ставропольской митрополии ходатайствует о включении в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имен священника Григория Златорунского и священника Димитрия Семенова.

Григорий Васильевич Златорунский родился 4 января 1877 года в станице Михайловской Кубанской области в семье псаломщика. Окончил Екатеринодарское духовное училище. 11 января 1894 года выдержал экзамен на звание псаломщика и с 24 февраля того же года служил псаломщиком в Рождество-Богородицкой церкви села Новобурукшунского Александровского уезда Ставропольской губернии. 22 апреля 1898 года переведен на диаконо-учительское место к Покровской церкви села Северного Александровского уезда Ставропольской губернии и 21 июня того же года рукоположен во диакона. Около 11 лет служил диаконом в церквах Ставропольской губернии и Кубанской области. Многолетние труды отца Григория Златорунского по окормлению учебных заведений, христианскому просвещению и воспитанию детей неоднократно отмечались благодарностями, а в 1909 году он был награжден юбилейной серебряной медалью «В память 25-летия церковно-приходских школ».

25 марта 1909 года рукоположен во священника Покровской церкви села Голицыно Кубанской области. Судьбоносной вехой в его пастырском служении стало участие в торжествах канонизации святителя Иоасафа Белгородского в 1911 году. У нетленных мощей святого он молился: «Святителю отче Иоасафе. Возгревай во мне дар священства, помоги достойно ходити своего звания!» С этого времени большое место в его служении стала занимать миссионерская деятельность.

С августа 1914 года по июнь 1918 года служил в Николаевской церкви станицы Барсуковской Лабинского отдела Кубанской области (в настоящее время Ставропольского края). В послереволюционные годы в пастырских беседах с казаками призывал их не допустить кровопролития.

18 июня 1918 года, в день вступления в станицу красногвардейских отрядов, был арестован и заключен под стражу в селе Богословском. На следующий день он утешал свою супругу: «Не печалься! Моя смерть очень хороша, ибо я погибаю невинный и лучшей смерти мне не надо. Ты сама знаешь, что я всегда стремился пострадать за правду. Может быть, меня убьют где-нибудь за станицей, не дадут хоронить, — и за этим не плачь». В ночь с 20 на 21 июня 1918 года был зверски казнен — «буквально изрублен на мелкие кусочки». Перед смертью молился, последними его словами были: «Умираю за Веру, Царя и Отечество». 31 июля 1918 года состоялось отпевание отца Григория в Данииловской церкви города Ставрополя.

Память убиенного иерея Григория Златорунского почитается в епархиях Ставропольской митрополии, а его имя с 2016 года возносится в храмах митрополии на уставных панихидах в день Собора Новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Димитрий Евтихиевич Семенов родился 30 октября 1873 года в селе Бешпагир Ставропольского уезда Ставропольской губернии в семье священника. Окончил три класса Ставропольской духовной семинарии. Получил свидетельство на звание учителя народных училищ.

С 1 октября 1894 года по 1 августа 1896 года состоял учителем в Ставропольской дирекции народных училищ. С 5 августа 1896 года был принят на службу в духовное ведомство и определен на диаконо-учительское место к церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Винодельного Новогригорьевского уезда Ставропольской губернии, после чего рукоположен в сан диакона. С июля 1897 года по март 1909 года был клириком Спасо-Преображенской церкви села Новоселицкого Александровского уезда Ставропольской губернии.

В период активного переселения в Сибирь в ходе столыпинской аграрной реформы он, в числе первых в Ставропольской епархии, ходатайствовал о переводе в Томскую епархию. Святейший Синод, рекомендуя епархиальным преосвященным европейской части России «располагать благонадежных священнослужителей» к поступлению на службу в Сибири, особо указывал «на высоту ожидающего их апостольского подвига».

Диакон Димитрий Семенов был рукоположен в сан священника 31 мая 1909 года, и более четырех лет своего пастырского служения посвятил заботам о благоустройстве прихода Михаило-Архангельской церкви села Таскаевского Каинского уезда Томской епархии, утверждению в жизни прихожан христианского благочестия, охранению паствы от исказителей веры. Благодаря его энергичной деятельности в 1911 году в деревне Бакмасихе было построено прекрасное здание для церковно-приходской школы стоимостью в 2500 рублей, из которых 1600 рублей священником были «изысканы на месте». 2 сентября 1912 года он был награжден набедренником «за заслуги по церковно-школьному делу». Однако вынужден был вернуться на родину для оказания помощи в лечении престарелого отца.

С 24 сентября 1913 года по день мученической кончины летом 1918 года служил на втором священническом месте в Крестовоздвиженской церкви села Бешпагир Ставропольской епархии. Добросовестно и честно исполнял свой пастырский долг, заботился о христианском просвещении детей, чем снискал уважение и любовь своей паствы.

27 июня 1918 года в село вступили красноармейцы, которые в тот же день пришли в дом отца Димитрия. Священник их накормил, а через полчаса был арестован. В здании волостного правления, где разместился штаб красноармейцев, его долго пытали и издевались над ним, а потом сказали: «Ну, теперь готовься». Священник попросил разрешить ему помолиться перед смертью. Едва молитва была окончена, палачи набросились на него и шашками изрубили ему голову. Бездыханное тело пастыря сбросили под кручу, недалеко от места казни. Хоронить его запретили. Когда красноармейцы ушли из села, состоялось его погребение в ограде Крестовоздвиженской церкви: «Почти все село вышло проводить прах мученика и многие оплакивали его безвременную кончину».

Память убиенного иерея Димитрия Семенова почитается в епархиях Ставропольской митрополии, а его имя с 2019 года возносится в храмах митрополии на уставных панихидах в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить имена священника Григория Златорунского, священника Димитрия Семенова, протоиерея Михаила Союзова в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.

2. Память святых совершать в дни их кончины:

а) священноисповедника Михаила Союзова — 6/19 октября;

б) священномученика Григория Златорунского — 8/21 июня;

в) священномученика Димитрия Семенова — 14/27 июня.

3. Честные останки святых Григория, Димитрия и Михаила, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленным святым иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

ЖУРНАЛ № 77

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно ходатайства Преосвященного епископа Переславского и Угличского Феоктиста о внесении в месяцеслов Русской Православной Церкви дня празднования в честь Явления Честнаго и Животворящего Креста Господня близ града Ростова Великого на Сахотском болоте.

Справка:

Согласно летописным сведениям около 1423 года на Сахотском болоте в Ростовских пределах произошло чудесное явление образа Животворящего Креста Господня и образа чудотворца Николая Мирликийского, сошедших с неба.

Согласно устному преданию, записанному в начале XVIII века, первым Божиим чудом, дарованным от явленного Креста, было основание среди болота прочного холма для строительства храма во имя святителя Николая.

С той поры в этом месте стали происходить чудеса: хромые получали исцеление, слепые прозрение, недужные выздоравливали. Чудеса стали записываться в особую книгу. Первая такая книга сгорела при пожаре, который случился в храме, но спустя некоторое время запись чудотворений была возобновлена. Из этих последующих записей можно узнать о разнообразных исцелениях, происходивших после молений пред Животворящим Крестом и помазания святым маслом от Распятия.

После Октябрьской революции 1917 года на Никольском погосте был создан колхоз, но существовал он недолго. По свидетельству старожилов в годы гонений на Церковь безбожные активисты попытались вынести святое Распятие из Крестовоздвиженского храма Никольского погоста, «но Крест словно налился свинцом, и они не смогли его сдвинуть». Тогда они попытались распилить его, «но зубья пилы наткнулись на необъяснимо твердый материал и сломались, словно Крест был вырезан не из дерева, а из камня». В 1940 году Крест был перенесен верующими из закрытого Крестовоздвиженского храма (впоследствии частично разобранного на хозяйственные нужды, ныне восстановленного как мужской монастырь Животворящего Креста села Погост Крест Ивановской области) в храм святителя Иоанна Златоуста села Годеново нынешней Ярославской области. В 1997 году Златоустовский храм стал подворьем Переславского Никольского женского монастыря и к 2008 году был полностью отреставрирован.

В настоящее время на поклонение Кресту, особенно 11 июня, в день его явления стекается множество паломников. Имеется большое число записанных современных свидетельств об исцелениях и иных чудесах после молитвы у святого Распятия, явленного на Сахотском болоте.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в месяцеслов Русской Православной Церкви дату празднования в честь Животворящего Креста Господня 29 мая / 11 июня со следующим именованием: «Явление Честнаго и Животворящего Креста Господня близ града Ростова Великого на Сахотском болоте (1423 г.)», отметив при этом в сноске к записи в церковном календаре, что: «Явленный в 1423 году чудотворный Крест до 1940 года пребывал в Крестовоздвиженском храме села Никольский погост (закрыт в 1930-е годы, частично разобран на кирпичи в 1974 году, ныне восстановлен как мужской монастырь Животворящего Креста села Погост Крест Шуйской епархии), а с 1940 года пребывает в храме святителя Иоанна Златоуста села Годеново (ныне подворье Переславского Никольского женского монастыря Переславской епархии)».

ЖУРНАЛ № 78

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, и Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, о представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов и текстов акафистов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению представленные тексты служб:

а) священномученику Агафангелу, исповеднику, митрополиту Ярославскому;

б) священномученику Павлину, архиепископу Могилевскому;

в) священномученику Петру, митрополиту Крутицкому;

г) преподобномученику Ефрему Новому, Неамакринскому чудотворцу;

д) преподобномученику Феофану (Графову), диакону;

е) преподобной Елене Московской.

2. Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве предложенные тексты:

а) акафиста Пресвятой Богородице в честь икон, именуемых «Умягчение злых сердец» и «Семистрельная»;

б) акафиста святой равноапостольной Марии Магдалине;

в) акафиста святителю Иннокентию Московскому;

г) акафиста святым девяточисленным мучеником, иже в Кизице;

д) акафиста святым сорока мученикам Севастийским;

е) акафиста преподобному Иоанну Дамаскину;

ж) акафиста преподобному Савве, Крыпецкому чудотворцу;

з) акафиста святым бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану Асийским.

3. Направить утвержденные богослужебные тексты и тексты акафистов в Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники.

ЖУРНАЛ № 79

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшемся посещении Италии и Ватикана.

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 4−5 августа 2022 года митрополит Антоний посетил Рим и Ватикан.

5 августа по приглашению Папы Римского Франциска председатель Отдела внешних церковных связей встретился с Предстоятелем Римско-Католической Церкви. В ходе беседы Папа Франциск и митрополит Антоний обсудили вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов.

Накануне по предложению католической стороны в Апостольском дворце в Ватикане состоялась встреча митрополита Антония с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе продолжительной беседы обсуждались текущие вопросы, касающиеся взаимоотношений Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 80

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя XXХ Международных образовательных чтений, об итогах Чтений и Х Парламентских встреч.

Справка:

17 мая 2022 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации прошли Х Парламентские встречи, а с 22 по 25 мая 2022 года в Москве — XXХ Международные образовательные чтения на тему «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

Пленарное заседание Парламентских встреч возглавили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко.

В рамках Х Парламентских встреч синодальными отделами Русской Православной Церкви совместно с профильными комитетами Совета Федерации были организованы три круглых стола: «Традиционное духовно-нравственное воспитание в современном образовательном пространстве», «Опыт взаимодействия государственных и религиозных институтов в реализации программ развития институтов гражданского общества» и «Взаимодействие Русской Православной Церкви и государства в сфере социальной защиты населения: светское и религиозное измерение».

Чтения открылись 22 мая Божественной литургией в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, которую совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с сонмом архиереев и духовенства.

Торжественное заседание Чтений состоялось в Государственном Кремлевском дворце 23 мая 2022 года под председательством Его Святейшества, который выступил с докладом на тему Чтений. В ходе заседания были оглашены приветствия Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также Председателя Правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Ивановны Матвиенко, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Викторовича Володина, мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Прозвучали выступления министра просвещения России Сергея Сергеевича Кравцова и министра культуры России Ольги Борисовны Любимовой. В торжественном заседании приняло участие около 5200 человек. Трансляцию торжественного заседания на телеканале «Спас» просмотрели около 30 000 человек, на телеканале «Союз» зафиксированы около 15 000 просмотров, на YouTube-каналах «Православное образование» и «Образовательные чтения» — около 10 000 просмотров.

В мероприятиях Форума, состоявшихся в рамках 17 направлений Чтений, приняли участие очно и благодаря трансляциям представители практически всех епархий Русской Православной Церкви из России, а также, в том числе благодаря организации видеоконференций, докладчики из 22 стран ближнего и дальнего зарубежья — Аргентины, Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Греции, ДНР, Израиля, Казахстана, Киргизии, ЛНР, Молдовы, Португалии, Сербии, Словакии, Словении, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции. Также с онлайн-докладами выступили клирики Патриаршего экзархата Юго-Востока Азии и Аргентинско-Южноамериканской епархии.

Всего в рамках направлений Чтений состоялось 129 самостоятельных мероприятий, а вместе с подсекциями их число превысило 150. Для проведения мероприятий было задействовано более 50 площадок. 49 архиереев возглавили работу 69 мероприятий в рамках направлений Чтений, а также мероприятия Парламентских встреч.

25 мая в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялось Итоговое заседание Чтений, на котором был оглашен проект Итогового документа Форума, одобренный участниками заседания. В ходе мероприятия прошла церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», а также конкурса сочинений, посвященного святому благоверному великому князю Александру Невскому.

При поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Министерства просвещения на высоком организационном уровне во всех регионах и многих епархиях Русской Православной Церкви, в том числе за рубежом, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, с сентября 2021 года по январь 2022 года прошел региональный этап Чтений. Большинство мероприятий регионального этапа прошло в смешанном очно-заочном формате.

По итогам XXХ Международных образовательных чтений члены Высшего Церковного Совета обсудили путем переписки предложения относительно сроков проведения XXXI Международных Рождественских образовательных чтений и возможной их темы. По итогам обсуждения предложения были переданы на рассмотрение Священного Синода.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению Итоговый документ XXХ Международных образовательных чтений.

2. Подчеркнув важное значение проведения церковно-общественного форума, объединяющего духовенство, представителей власти, научной, культурной общественности и педагогического сообщества, выразить благодарность Организационному комитету за понесенные труды по подготовке и проведению XXХ Международных образовательных чтений.

3. Провести XXXI Международные Рождественские образовательные чтения в период с 25 по 27 января 2023 года на тему: «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

ЖУРНАЛ № 81

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Дионисия, секретаря Межсоборного Присутствия, о разработке в соответствующей комиссии Присутствия темы «Священнослужение монахов на приходах».

Справка:

Обсуждение темы «Священнослужение монахов на приходах» велось по поручению Президиума Межсоборного Присутствия Комиссией Межсоборного Присутствия по организации жизни монастырей и монашества в рамках подготовки «Положения о монастырях и монашествующих», принятого Архиерейским Собором в декабре 2017 года. После этого, в 2018 году, была подготовлена первая редакция документа «Священнослужение монахов на приходах». Документ обсуждался в 2019 году в ходе монашеских конференций, организованных в Федеральных округах России. В 2020 году обсуждение темы продолжилось в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений и подготовлена новая редакция документа. Работа была частично приторможена в связи с противоэпидемическими ограничениями 2020−2021 гг. В мае 2021 года прошел онлайн-семинар при участии ряда архиереев, которые обсудили предложенную редакцию, после чего с учетом состоявшегося обмена мнениями документ был вновь доработан с включением дополнительных практических указаний, а также для учета специфики тех епархий, в которых нет действующих мужских монастырей. Работа велась совместно Комиссией по организации жизни монастырей и монашества и Комиссией по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни. По результатам работы двух комиссий новая редакция была направлена на рассмотрение Священного Синода.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить документ Межсоборного Присутствия «Священнослужение монахов на приходах» и направить его в епархии и ставропигиальные мужские обители для ознакомления и руководства.

2. Обратить внимание епархиальных архиереев, а также игуменов мужских ставропигиальных и епархиальных обителей на практические указания, содержащиеся в документе. В частности, епархиальным архиереям и игуменам принять к исполнению следующие указания:

а) Монашеские постриги впредь совершать к определенному епархиальному монастырю или — при отсутствии такового в епархии — к архиерейскому подворью, при котором существует монашеская епархиальная община (подробнее об учреждении такой общины смотреть в документе).

б) Если монашествующий давно служит на приходе и никогда не имел опыта жизни в общежительном монастыре, а также не имеет внутреннего расположения к монашеской общежительной жизни, его назначение в монастырь может быть затруднительным. Такого монашествующего желательно оставлять на прежнем месте служения, архиерейским распоряжением прикрепив его для духовного окормления к епархиальному монастырю или архиерейскому подворью с монашеской общиной.

в) В случае наличия обстоятельств, по которым есть необходимость направить насельника монастыря на приходское служение, соблюдать следующие условия:

направлению на приход должен предшествовать опыт жизни в монастыре;

назначение насельника монастыря на приходское служение совершается по временному командировочному распоряжению правящего архиерея с сохранением у монашествующего статуса насельника обители;

насельники монастырей, совершающие свое служение на приходах, должны периодически несколько раз в год (по определению архиерея) посещать свои монастыри для участия в духовной жизни обители и проходить общебратскую исповедь;

если монашествующий при прохождении командировки назначается на административные или хозяйственные епархиальные, либо приходские должности, то за ним также сохраняется статус монастырского насельника.

ЖУРНАЛ № 82

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об ХI премиальном сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Справка:

Прием заявок одиннадцатого премиального сезона Патриаршей литературной премии имени равноапостольных Кирилла и Мефодия был объявлен 14 сентября 2021 года и продолжался до 1 марта 2022 года. За это время поступило 36 заявок на включение имен писателей в список кандидатов в лауреаты Патриаршей литературной премии.

4 марта 2022 года состоялось первое заседание Палаты попечителей, на котором были рассмотрены заявки на предмет их соответствия требованиям конкурса, утвержден состав Совета экспертов и сроки его работы. В список соискателей премии вошло 28 кандидатов.

В ходе итогового заседания Палаты попечителей, которое состоялось 12 апреля 2022 года в Издательском совете Русской Православной Церкви, был представлен отчет о работе Совета экспертов и определен «короткий список» номинантов Патриаршей литературной премии, в который вошло семь человек. Также был утвержден состав Счетной комиссии.

9 июня в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялась торжественная церемония вручения Патриаршей литературной премии. По результатам тайного голосования лауреатами одиннадцатого премиального сезона стали: архимандрит Дамаскин (Орловский), Н.А. Зиновьев, М.А. Чванов.

Номинантам одиннадцатого премиального сезона А.Ю. Карпову, Д.А. Мизгулину, О.А. Фокиной, В.Н. Хайрюзову был вручен Патриарший знак «За вклад в развитие русской литературы».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Считать важным на епархиальном уровне развивать взаимодействие с писательским сообществом для участия авторов в премиальных сезонах Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

3. Выразить благодарность членам Палаты попечителей и Экспертному совету Патриаршей литературной премии за проведенную работу по оценке творчества кандидатов и определению лауреатов премии, а также аппарату Издательского совета за организацию и проведение необходимых мероприятий.

ЖУРНАЛ № 83

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о внесении изменений и дополнений в устав Московской духовной академии в связи с рядом церковных и государственных нормативных актов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию устава Московской духовной академии.

ЖУРНАЛ № 84

СЛУШАЛИ:

Прошение митрополита Саратовского и Вольского Игнатия в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об открытии магистерской программы в Саратовской духовной семинарии.

Справка:

Священный Синод определил 15 октября 2018 года (журнал № 89), что новые магистерские программы в духовных учебных заведениях впредь будут открываться по решению Священного Синода на основании представления Учебного комитета и прошения епархиального архиерея, в ведении которого находится духовное учебное заведение.

ПОСТАНОВИЛИ:

Открыть в Саратовской духовной семинарии магистерскую программу по профилю «Социальное учение Русской Православной Церкви».

ЖУРНАЛ № 85

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об учреждении Центра подготовки церковных специалистов Симбирской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Учредить Центр подготовки церковных специалистов Симбирской епархии.

ЖУРНАЛ № 86

СЛУШАЛИ:

Совместный рапорт Преосвященных митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, руководителя Центра поддержки миссионерских станов при Синодальном миссионерском отделе, и епископа Луховицкого Евфимия, председателя Синодального миссионерского отдела, об утверждении Положения об упомянутом Центре.

Справка:

Священный Синод в своем заседании от 29.12.2021 определил: «С целью обеспечения деятельности миссионерских станов, действующих на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, учредить при Синодальном миссионерском отделе на базе Белгородской духовной семинарии (с миссионерской направленностью) Центр поддержки миссионерских станов» и назначил руководителем Центра митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна с поручением ему представить на утверждение Священного Синода Положение о Центре.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о Центре поддержки миссионерских станов при Синодальном миссионерском отделе.

ЖУРНАЛ № 87

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о работе Отдела внешних церковных связей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В целях усиления координации участия зарубежных учреждений Русской Православной Церкви во внешней церковной деятельности передать функции Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, упразднив последнее, в ведение Синодального Отдела внешних церковных связей, для чего образовать в его структуре соответствующий секретариат.

2. Поручить председателю Отдела внешних церковных связей митрополиту Волоколамскому Антонию подготовить и внести на утверждение Священного Синода необходимые изменения и дополнения в уставе Отдела.

3. Назначить заместителем председателя Отдела внешних церковных связей протоиерея Николая Лищенюка с временным сохранением за ним должности настоятеля Подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах (Чешская Республика), представителя Русской Православной Церкви при Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

4. Удовлетворить прошение протоиерея Николая Балашова об освобождении от должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей, выразив ему благодарность за понесенные труды, и благословить ему продолжить деятельность в сфере внешних церковных связей в качестве советника Патриарха Московского и всея Руси.

5. Секретаря Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерея Игоря Якимчука назначить исполняющим обязанности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей.

ЖУРНАЛ № 88

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации, о назначении ему заместителя.

Справка:

Согласно Уставу Русской Православной Церкви «Священный Синод назначает. руководителей синодальных учреждений и, по их представлению, их заместителей» (V.27.а).

ПОСТАНОВИЛИ:

Заместителем председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации назначить игумена Иоанна (Рубина), исполняющего обязанности заместителя упомянутого Отдела.

ЖУРНАЛ № 89

СЛУШАЛИ:

Рапорт священника Олега Овчарова, председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, о назначении ему первого заместителя.

Справка:

Согласно Уставу Русской Православной Церкви «Священный Синод назначает. руководителей синодальных учреждений и, по их представлению, их заместителей» (V.27.а).

ПОСТАНОВИЛИ:

Первым заместителем председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами назначить протоиерея Константина Татаринцева, сотрудника упомянутого Отдела.

ЖУРНАЛ № 90

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о назначении на вакантную должность секретаря Комиссии игумена Иоанна (Самойлова).

ПОСТАНОВИЛИ:

Секретарем Синодальной богослужебной комиссии назначить игумена Иоанна (Самойлова), доцента Московской духовной академии, председателя богослужебных комиссий Московской митрополии и Сергиево-Посадской епархии.

ЖУРНАЛ № 91

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на зимней сессии (сентябрь-февраль) 2022−2023 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) Священного Синода 2022−2023 года вызвать следующих Преосвященных:

митрополита Тверского и Кашинского Амвросия; митрополита Псковского и Порховского Тихона; митрополита Клинского Леонида, Патриаршего экзарха Африки; архиепископа Петропавловского и Камчатского Феодора; епископа Калачинского и Муромцевского Петра.

http://www.patriarchia.ru/db/text/5 952 955.html