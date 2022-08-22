Словения стала первой бывшей социалистической страной восточного блока, легализовавшей «однополые браки», при этом решение было далеко не демократичным. Несмотря на то, что граждане страны на трёх общенациональных референдумах проголосовали против узаконивания связей содомитов, Конституционный суд принял решение об их легализации, а также разрешил «однополым парам» усыновлять детей, сообщает Православие.Ru.

8 июля шесть судей проголосовали за легализацию «браков» между содомитами и усыновление ими детей, трое проголосовали против. Большинство из них заявили, что запрет на такие «браки» был «неконституционным». Как сообщает «Radio France», решение было принято после того, как две пары содомитов подали жалобы в связи с тем, что они не могли официально вступить в брак или усыновить детей.

Судьи также утверждают, что их решение «не умаляет значения традиционного брака как союза между мужчиной и женщиной и не изменяет условий, при которых могут вступать в брак лица противоположного пола».

Характерно, что ранее словенцы проголосовали против возможного нововведения на трёх референдумах (последний раз в 2015 году, когда 60 процентов граждан проголосовали против легализации).

Папа Римский Франциск также призывал словенцев голосовать «против» и «поддержать семью», без которой общество не может существовать. Противников «однополых браков» на референдумах поддержали консервативные партии и Католическая церковь.

Как и во многих других странах, суд Словении пренебрег волей народа. Теперь у парламента Словении есть шесть месяцев до принятия окончательного решения, но, скорее всего, легализация «однополых браков» будет утверждена гораздо раньше. Сообщалось, что новый премьер-министр Роберт Голоб собирался принять новый закон в течение двух недель.

«Конституционный суд предписывает нам отменить эту неконституционную норму [запрет на однополые „браки“ — Д.Л.]. Мы сделаем это как можно скорее и уже готовим закон», — заявил министр труда, семьи, социальных дел и равных возможностей Лука Месек.

Теперь Словения присоединилась к таким странам, как Франция, Германия, Швейцария, Норвегия и Португалия, став восемнадцатым европейским государством, узаконившим «браки» содомитов. «Однополые гражданские союзы» (но не полноценные однополые «браки») на данный момент разрешены в Венгрии, Хорватии, Греции, на Кипре, в Италии и Чехии. Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния и Болгария до сих пор не признают никаких юридических форм однополых отношений.

В Румынии последний референдум, организованный в 2018 году, был признан недействительным из-за слишком большого количества воздержавшихся.

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