В Русской Православной Церкви приветствовали обращение Роскомнадзора в Российский книжный союз с просьбой исключить распространение книг с пропагандой содомии, сообщает Интерфакс.

«Поддерживаю данное обращение Роскомнадзора, призываю Российский книжный союз рассмотреть этот запрос как исходящий не только от федерального органа исполнительной власти, но и опирающийся на нравственный консенсус российского общества о недопустимости пропаганды явлений, подрывающих представление о семье как союзе мужчины и женщины», — заявил заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

При этом он отметил, что такое представление о семье закреплено в Конституции России.

Кроме того, в настоящее время в Госдуме намерены рассмотреть вопрос о полном запрете пропаганды содомии по всей стране. Сейчас такой запрет действует только по отношению к несовершеннолетним.

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