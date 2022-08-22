21 августа 2022 года, в праздник Толгской иконы Божией Матери, в Свято-Введенском Толгском женском монастыре Ярославской митрополии отметили престольный праздник. В этот день обитель отмечала 35-летие с момента возрождения монашеской жизни, сообщает Патриархия.Ru.

Божественную литургию в монастыре в праздничный день совершили митрополит Ярославский и Ростовский Вадим, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин, епископ Галичский и Макарьевский Алексий, епископ Переславский и Угличский Феоктист в сослужении клириков епархий Ярославской митрополии.

За богослужением молились настоятельница Толгского монастыря игумения Варвара (Третьяк) с сестрами обители, игумении монастырей, начинавших свою монашескую жизнь в Толгской обители.

В празднике приняли участие помощник президента РФ И.Е. Левитин, председатель ЛДПР Л.Э. Слуцкий и другие члены наблюдательного совета Толгской обители, чьими трудами возрождался монастырь и возрождается сейчас, врио губернатора области М.Я. Евраев, представители властных структур региона и общественности, паломники.

По окончании Литургии был совершен Крестный ход в кедровую рощу, где был обретен Толгский образ.

Затем митрополит Ярославский и Ростовский Вадим поздравил настоятельницу монастыря, сестер, попечителей обители и паломников с праздником.

«Совсем ещё недавно мы не могли представить, что будем отмечать так торжественно этот день, — сказал владыка. — Сегодня в обитель пришли люди, чьи матери и отцы помнят те дни, когда монастырь ещё не был передан Церкви. Здесь была колония. Промыслом Божиим, произволением Преблагословенной Девы Богородицы — покровительницы этой святой земли, трудами игумении и насельниц, которые из минуты в минуту совершают свой иноческий подвиг, возрождалась эта обитель. И сегодня в обители совершаются службы, и каждый приходящий сюда находит в этих святых стенах утешение. Здесь присутствуют те, кто своими молитвами, добровольным служением, жертвой, воссоздали этот монастырь. Сегодня мы молитвенно вспоминаем всех тех, кто служил в этих монастырских стенах в течение всех веков существования обители, всех тех людей, дела которых сохранились и поныне. Они шли по пути, который указал Господь: „Я есмь путь и истина и жизнь“ (Ин. 14:6). Господь пришёл в этот мир по необычайной любви к человеку, той любви, которая дошла даже до креста. И во имя этой любви, которой нет предела, и совершается наше служение».

С праздником настоятельницу монастыря и сестер поздравил врио губернатора области М.Я. Евраев.

«Это, безусловно, очень важное и праздничное событие для всех православных людей. 35-летняя история возрождения монастыря — это история огромных трудов матушки Варвары, сестер обители и ещё большого количества людей, которые помогали практически из руин возрождать такую красоту. И теперь не только Ярославская область, но и вся страна, гордится Толгским монастырем. Огромное спасибо Вам, матушка, за Ваши многолетние труды», — сказал глава региона.

Свято-Введенский монастырь — один из древнейших на территории Ярославской области. Он был основан в 1314 году после обретения Толгской иконы Божией Матери. С самого момента основания монастырь был мужским. Он пережил Смутное время и революцию. Монастырь неоднократно посещали члены Царской семьи.

При советской власти монастырь был закрыт, изначально он входил в зону затопления будущей ГЭС. Некоторое время в бывшем монастыре находилась детская колония. Толгскую обитель передали Русской Православной Церкви в декабре 1987 года. Осенью 1988 года здесь был основан женский монастырь, и возрождение этого святого места проходило под руководством настоятельницы игумении Варвары (Третьяк). В 1988 году в обитель были принесены мощи святителя Игнатия (Брянчанинова), обретенные в Николо-Бабаевском монастыре. В 2003 году в обитель из ярославского художественного музея передали Толгскую икону Божией Матери, которая с этого времени все время пребывает в монастыре.

Русская линия