Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил искренние слова соболезнования в связи с гибелью журналистки Дарьи Дугиной, дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина, сообщает Патриархия.Ru.

Автомобиль, в котором находилась погибшая, был взорван вечером 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы.

«Уважаемый Александр Гельевич!

С глубокой скорбью воспринял известие о трагической гибели Вашей дочери.

Дарья Александровна была известна в России и за её пределами как активный общественный деятель, яркий журналист, талантливый научный исследователь. Будучи продолжателем Вашего дела, она, несмотря на юный возраст, сумела добиться значительных успехов на избранном поприще, заслужить признательность и уважение коллег.

Во дни тяжёлых испытаний, связанных с потерей родных и близких людей, для нас, как утешение звучат слова Священного Писания: «живем ли — для Господа живем; умираем ли — для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, — всегда Господни» (Рим. 14:8).

Милостивый Владыка Неба и земли да упокоит душу новопреставленной рабы Своей Дарьи в селениях праведных и сотворит ей вечную память.

С искренними соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ"

В свою очередь президент России Владимир Путин наградил журналистку телеканала «Царьград» орденом Мужества, сообщает сайт Президента РФ.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества „Царьград Медиа“, город Москва (посмертно)», — говорится в указе президента Российского государства.

По данным ФСБ России, убийство Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы. Непосредственной исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая въехала в страну вместе с дочерью как беженка. После преступления она скрылась в Эстонии.

При этом выяснилось, что данная женщина состояла в составе запрещённого в России полка «Азов», и преступление стало следствием грубых просчётов российских спецслужб.

Русская линия