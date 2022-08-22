Украинские власти не оставляют провокаций против Украинской Православной Церкви и оказывают всяческое давление на украинское священноначалие, чтобы побудить его активно подключиться к русофобской политике, процветающей сегодня на Украине.

На Банковой осознали, что давление на украинское духовенство дало свои плоды — на Соборе в Феофании УПЦ заявила о своей полной независимости от Русской Православной Церкви. А потому в Киеве решили не только продолжить, но и усилить это давление.

Казалось бы, УПЦ разорвала все связи с Московской Патриархией, а потому стала по-настоящему украинской, однако для «настоящих патриотов» Украины этого оказалось мало. Теперь, чтобы «бывшим москалям» поверили и приняли их за своих, им нужно особенным образом доказать своё украинство на деле. А что может быть лучше в таком случае, как ни заставить попов УПЦ кричать «москаляку на гиляку»?

С этой целью митрополиту Онуфрию в последнее время и предлагаются самые различные инициативы. Одна из них была запланирована на 18 августа 2022 года. При активном участии украинского пропагандиста и блогера Владимира Золкина, известного публикацией видео с российскими военнопленными, в Киево-Печерскую лавру привезли нескольких русских военных, взятых в плен.

По замыслу Золкина и его кураторов владыка Онуфрий должен был публично пристыдить их, назвать оккупантами и потребовать от России прекратить военные действия. При этом видео встречи должно было появиться на Ютуб-канале украинского пропагандиста с нужным комментариями и вставкой других видеоматериалов.

Однако, всё пошло не совсем так, как хотел бы Золкин. В ходе общения с российским военными митрополит Онуфрий пожелал им здоровья, назвал военные действия между единоверными русскими и украинцами «позором для всего мира» и заявил, что каждым на своём месте должен сделать всё, чтобы остановить кровопролитие. Помимо этого он также призвал начать массовый обмен пленными.

Видео встречи вскоре, действительно, появилось в Интернете, но как ни старался Золкин, придать ему нужный контекст он не смог. Все желающие могут с ним ознакомиться, пропустив все пропагандистские вставки и посмотрев, что же на самом деле сказал владыка Онуфрий.

Кстати, весьма характерно, что никакой информации об этом встрече на официальном сайте УПЦ до сих пор нет. Это может говорить о том, что митрополит Онуфрий просто не мог отказать тем, кто потребовал от него провести такую встречу, но сам не считает её уместной.

Хотелось бы верить, что в Москве не опустятся до того, чтобы организовать подобного рода встречу Святейшего Патриарха Кирилла с украинскими военнопленными, поскольку использовать в пропагандистских целых людей, которые выполняли свой воинский долг и в итоге оказались лишёны свободы, кажется нам постыдным.

Русская линия