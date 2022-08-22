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Сводка новостей от 22 августа 2022

В Святогорскую лавру вновь доставлена гуманитарная помощь
Обитель продолжает периодически находиться под артобстрелами и нуждается во всём необходимом…

Свято-Успенская Святогорская лавра18 августа 2022 года, в канун праздника Преображения Господня, по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона в Свято-Успенскую Святогорскую Лавру была доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания, медикаментов и прочих необходимых принадлежностей, сообщает портал «Донбасс Православный».

Наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений выразил слова благодарности всем, кто принимает участие в сборе для оказания помощи насельникам обители и беженцам. В частности, владыка Арсений поблагодарил митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, протодиакона Андрея Пальчука и протоиерея Иоанна Устименко.

Владыка Арсений выразил надежду, что православная общественность и впредь не оставит в своих молитвах и трудах всех, кто пребывает в Святогорской Лавре.

Свято-Успенская Святогорская лавра сейчас находится в эпицентре боевых действий на востоке Украины. Насельники и беженцы постоянно страдают от обстрелов и выживают только за счёт гуманитарной помощи, которую время от времени привозят в обитель волонтеры. В Лавре находится около 400 беженцев, из них 44 ребёнка, сообщает сайт УПЦ.

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