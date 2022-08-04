В Первомайск и Приволье на Донбассе доставили 3 тонны гуманитарной помощи, переданной Синодальным отделом по благотворительности. В Северодонецке при Христо-Рождественском соборе раздали продуктовые наборы. Также при храме Петра и Павла в Первомайске 60−70 человек ежедневно получают горячее питание. Кременчугская епархия направила продукты и лекарства в зону конфликта. Священники, волонтеры, сестры милосердия в России передают в ПВР (пункты временного размещения) продукты, одежду, средства гигиены и другие необходимые вещи, сообщает Диакония.Ru.

Статистика церковной помощи:

— В Cинодальном отделе по благотворительности собрано свыше 225,4 млн рублей для помощи беженцам и пострадавшим в зоне конфликта.

— На помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям Синодальный отдел по благотворительности направил 186 млн рублей.

— В России Церковь собрала, закупила и передала более 2050 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 1250 тонн направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, Бердянскую епархии.

— Из московского церковного центра приема помощи, организованного Синодальным отделом по благотворительности, передали свыше 630 тонн гуманитарной помощи беженцам в Москве, в приграничных епархиях и мирным жителям в зоне конфликта.

— В 55 церковных учреждениях в России, Германии, Великобритании и на Украине разместили беженцев.

— 2 августа в церковный штаб адресной помощи беженцам в Москве обратились 177 человек (131 семья). Гуманитарную помощь получили 217 человек (некоторые беженцы получают помощь сразу на несколько членов семьи). 20 беженцам оплатили услуги в бюро переводов. 3 человека обратились за юридической консультацией, еще 3 — за консультацией психолога. 12 человек воспользовались помощью автоволонтерской службы. Одной семье из 2-х человек купили билеты в Ростов-на-Дону. 3 человека направили в Больницу Святителя Алексия. В гуманитарном центре православной службы «Милосердие» в Москве вещевую помощь получили 120 беженцев. Всего с 10 марта в штаб помощи поступило 17 100 обращений от беженцев.

— 3 августа в Екатерининском центре гуманитарной помощи в Симферополе приняли 64 беженца.

— 2 августа в церковном штабе помощи беженцам в Белгороде помощь получили 89 человек.

— 2 августа в гуманитарный центр Ростовской-на-Дону епархии поступило 139 обращений от беженцев. Всего обращений — 9411.

Кроме того, Церковь оказывает помощь раненым и больным:

— К 3 августа православные добровольцы помогают раненым в госпиталях в Москве, Одинцово Московской области, в военном госпитале Ростова-на-Дону, в Больнице интенсивного лечения и в Доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов с гериатрическим отделением № 1 Мариуполя.

— 2 августа в Больницу Святителя Алексия обратились 6 беженцев. Госпитализирован один пациент, выписаны 3 пациента. В стационарах Больницы Святителя Алексия на лечении находится 25 беженцев. Из них 19 человек проходят лечение в московском стационаре, еще 6 пациентов — в филиале церковной больницы в Жуковском Московской области. Всего с 5 марта за помощью обратились 579 пациентов, из зоны конфликта привезли 45 пациентов, проведено 638 амбулаторных консультаций и 202 инструментальные диагностики. 124 пациентам проведены лабораторные исследования, 57 пациентов прошли стационарное лечение и уже выписаны.

— Учебный центр Больницы Святителя Алексия при поддержке Синодального отдела по благотворительности провел курсы по уходу в Горловке и Донецке. Обучение прошли 25 человек — сестры милосердия и добровольцы из местных жителей, которые уже помогают или планируют помогать в медицинских учреждениях Донбасса. Сейчас идет набор в следующую группу обучения.

— На госпитальных курсах для добровольцев, которые были организованы Учебным центром Больницы Святителя Алексия и Синодальным отделом по благотворительности, завершили обучение 410 человек, аттестованы 378 человек, решено выдать 205 свидетельств о прохождении обучения. С мая 2022 года 1208 человек подали заявки на курсы добровольцев.

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