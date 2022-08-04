В украинском Управлении общего среднего и дошкольного образования решили оставить в программе только Гоголя, Булгакова и Короленко…

4 августа 2022 года стало известно, что в украинской школьной программе зарубежной литературы останутся только те русские писатели и поэты, жизнь и творчество которых связаны с Украиной. Труды же всех остальных будут изъяты из обучения. Об этом рассказал руководитель Управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко, сообщает «Союз православных журналистов».

По словам чиновника, принято концептуальное решение о том, что в учебных программах оставят творчество писателей, которые писали на русском языке, но творчество были тесно связаны с Украиной, — например, они родились или долгое время жили на Украине либо «отражали в своих произведениях украинскую тематику». Речь идёт, в частности, о Николае Гоголе, Владимире Короленко и Михаиле Булгакове. В программе также оставят «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова и «12 стульев» Ильфа и Петрова.

С творчеством других русских писателей, включая Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова, Бунина, Тургенева и многих других, знакомить украинских школьников больше не будут.

Русская линия