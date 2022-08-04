Русская линия
Сводка новостей от 4 августа 2022

Проведение концерта «Хит-парад СССР» в Храме Христа Спасителя не планируется
В Фонде храма Христа Спасителя назвали ложью сообщения о подготовке такого концерта…

Храм Христа СпасителяКонцерт «Хит-парад СССР» в храме Христа Спасителя проводиться не будет. Такое мероприятие даже не было запланировано, заявил представитель Фонда храма Христа Спасителя, сообщает Lenta.Ru.

Художественный руководитель арт-проекта «ТенорА XXI века» Дмитрий Сибирцев, музыканты которого якобы должны были выступить в Зале Церковных соборов, также опроверг участие в мероприятии.

«Хит-парад СССР» анонсирован в зале Церковных соборов Храма 16 сентября. Информация об этом есть на сайтах крупных сервисов по продаже билетов, например Ticketland, Redkassa и «Яндекс.Афиша». В Фонде храма Христа Спасителя утверждают, что концерт никто не организовывал.

«Нет, такого мероприятия не будет проводиться. Ни переговоров не велось, ни договор не заключался, это всё какой-то фейк. Полагаю, что будем выяснять, кто этим занимается», — заявил представитель Фонда храма Христа Спасителя.

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Проведение концерта «Хит-парад СССР» в Храме Христа Спасителя не планируется
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