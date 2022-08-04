В Ватикане официально подтвердили, что папа Франциск намерен посетить Казахстан, куда может приехать и Патриарх Кирилл…

1 августа 2022 года в Ватикане обнародовали коммюнике, в котором сообщили, что вслед за Канадой папа Римский Франциск намерен посетить в сентябре Казахстан, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Vatican News.

В тексте сообщения указывается:

«Принимая приглашение гражданских и церковных властей», Папа Франциск совершит объявленную ранее апостольскую поездку в Казахстан с 13 по 15 сентября текущего года. В программе визита — посещение города Нур-Султан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий".

29 июля, возвращаясь в Рим после 37-го международного апостольского визита в Канаду, папа Франциск ответил на борту самолета на вопросы сопровождавших его журналистов и рассказал о своих ближайших планах:

«Я уже говорил, что хотел бы посетить Украину. Теперь посмотрим, что произойдёт, когда я вернусь домой. На данный момент я бы хотел поехать в Казахстан: это спокойная поездка, без особых передвижений, речь идёт о конгрессе религий».

Во время беседы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которая проходила в середине апреля этого года посредством видеосвязи, папа Франциск выразил желание принять участие в Седьмом съезде лидеров мировых и традиционных религий в сентябре в Нур-Султане.

Первый съезд лидеров мировых религий состоялся в Астане в 2003 году: он основывался на модели Дня молитвы о мире, проведенного Папой Иоанном Павлом II в 2002 году с тем, чтобы вновь утвердить позитивную роль религиозных традиций в диалоге и согласии между народами и нациями после напряженности, вызванной терактами 11 сентября 2001 года.

Следующий съезд, — в котором пожелал принять участие Папа Франциск, — будет посвящен теме «Роль лидеров мировых и традиционных религий в общественно-духовном развитии человечества в период после пандемии».

Ранее сообщалось, что в Казахстан может прилететь и Святейший Патриарх Московский Кирилл, и что именно здесь может состояться встреча двух Предстоятелей Церквей. Не исключено, что именно с этим связана нынешняя поездка председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Антония в Рим.

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