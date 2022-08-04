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Сводка новостей от 4 августа 2022

Митрополит Волоколамский Антоний прибыл в Ватикан
Председатель ОВЦС встретился с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами…

Логотип ОВЦС МП4 августа 2022 года в Апостольском дворце в Ватикане состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония, находящегося в Риме с архипастырским визитом по делам Администрации приходов Русской Православной Церкви в Италии, с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В ходе продолжительной беседы обсуждались текущие вопросы, касающиеся взаимоотношений Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви.

Русская линия

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