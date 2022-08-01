Русская линия
Сводка новостей от 1 августа 2022

Сербия вновь оказалась на грани войны
В сербских храмах Косово бьют в набат в связи с решением самопровозглашённых косовских властей отменить действие всех сербских документов…

Вот чем занималась в Косово т.н. "Освободительная армия Косово"В храмах Сербской Православной Церкви, расположенных в северной части Косова, из-за угрозы войны между Сербией и самопровозглашённым Косово, бьют в набат, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на Телеграм-канал «Политика страны».

В северной части Косово, населённой сербами, слышен звук сирен и церковный набат. Точно так же было в 1999 году, когда НАТО начало бомбардировки Югославии.

Ситуация между Сербией и самопровозглашёнными властями Косово начала накаляться после того, как косовары решили заставить проживающих в Косово сербов с 1 августа поменять все сербские документы и автомобильные номера на косовские.

В ответ на это сербы начали блокировать пограничные переходы и строить баррикады. «Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжёлой ситуации, чем сегодня», — заявил Президент Сербии Александр Вучич, который привёл сербскую армию в боевую готовность и пообещал защитить сербов.

По его словам, позиция и спецназ Косово планирует в полночь напасть на северную часть Сербии, но «сербы больше не будут подвергаться преследованиям, если кто-то посмеет преследовать или убивать сербов в Косово, мы победим».

Тем временем, располагающиеся в Косово силы НАТО открыто встали на сторону косоваров и пообещали принять меры, чтобы «сохранить спокойствие в крае».

В результате тревожную ситуацию удалось разрешить только при помощи экстренных переговоров Сербии, США и НАТО.

По итогам переговоров американские власти дали указание косоварам перенести замену сербских документов в Косово с 1 августа на 1 сентября, и те тут же взяли под козырёк. После этого напряжение постепенно стало спадать. Однако, Сербия по-прежнему остаётся на грани войны, которую в США решили пока отложить до сентября.

Кроме того, нельзя исключать, что главной целью устроенной провокации косоваров была попытка США заставить Белград пойти на уступки Западу и ввести антироссийские санкции, от которых сербские власти все эти годы воздерживались.

Русская линия

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Сербия вновь оказалась на грани войны
В сербских храмах Косово бьют в набат в связи с решением самопровозглашённых косовских властей отменить действие всех сербских документов...

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